Hamilelikte haftada 3 gün somon tüketin

Bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelebilmesinin yolu, annenin doğru ve sağlıklı beslenmesinden geçer. Bahçeci Tüp Bebek Merkezi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Lale Susan Karakış, anne adaylarına beslenme tüyoları verdi…Sağlıklı beslenmeyen kadınlarda; gebelikte diyabet, hipertansiyon ve erken doğum gibi komplikasyonlar daha sık görülür.Gebelikte aşırı veya yetersiz kilo alımı, bebeğin metabolizmasında kalıcı değişikliklere yol açıp çocukluk ve yetişkinlik dönemlerinde metabolik hastalıklara yakalanma riskini artırabilir.Bir kadının gebelikte besin ve kalori ihtiyacı; gebelik öncesi beden kitle endeksi, aktivite seviyesi, yaş ve gebelik ayına göre değişkenlik gösterir.Gebelikte besin değeri kalori içeriğine göre daha yüksek olan meyve, sebze, tam tahıllar, süt, peynir, yogurt, yumurta, et, baklagiller gibi gıdaların tüketilmesi önerilir.Yüksek kalorili ancak besin değeri düşük olan şeker veya yağ katkılı gıdalardan, kızarmış yemeklerden ve tatlılardan uzak durulmalıdır.Dengeli beslenme ile dahi yeterli miktarlarda alınamayan demir, folik asit, kalsiyum, iyot ve vitamin D gibi bazı vitamin ve minerallerin gebelikte takviye edilmesi gerekir.Bunlara ek olarak gebelerin yeterli miktarlarda A, B, C, E vitamiminleri ve çinko almaları gerekir.Gebelik süresince günde ortalama 2-3 litre sıvı alınması gerekir.Midye, palamut gibi cıva ve ağır metal içeriği yüksek bazı deniz ürünleri ve balıkların, pastörize edilmemiş süt ürünlerinin, salam, sosis ve sucuk gibi katkı maddeleri içeren gıdaların, yüksek kafein içerikli içeceklerin, iyi yıkanmamış sebze ve meyvelerin ve iyi pişmemiş yumurta ve et ürünlerininin tüketilmemesi gereklidir.Bebeğin beyin gelişimi için esansiyel yağ asitleri içeren ayçiçek, mısırözü, soya ve balık yağı tüketilmesi önerilir. (Zeytinyağında esansiyel yağ asiti oranları düşüktür).DHA (docosahexaenoic acid), bebeğin beyin ve retinasının gelişimi için gerekli uzun zincirli doymamış bir yağ asitidir ve temel kaynağı balıktır. Haftada 2-3 gün somon gibi balıkların tüketimi veya günde 300 mg. DHA içeren balık yağı takviyesi önerilmektedir.Çoğul gebelik, diyabet, vejetaryenlik, bağırsak hastalığı veya mide küçültme hikayesi olan gebelerin bir diyetisyen eşliğinde takibi önerilir.Gebeliğin ilk üç ayında ek kalori ihtiyacı yoktur. Bundan sonraki dönemde günde sadece 340-450 kcal ek enerji ihtiyacı oluşur.Normal vücut ağırlığına sahip kadınların gebelik süresince toplamda 11.5-16, düşük ağırlığı olanların 12.5-18, fazla kilolu olanların 7-11.5, obezite sınırı geçenlerin 5-9 kilo almaları önerilmektedir.