İlaç kadar etkili 4 takviye gıda

BUGÜN NELER OLDU

Sağlık alanında faaliyet gösteren Healtline isimli siteye göre takviye gıdalardan bazıları gerçekten işe yarıyor. Bazı bitkilerden elde edilen biyoaktif bir içerik olan berberin, özellikle kan şekerini düşürmedeki başarısıyla dünyadaki en güçlü takviyelerden biri olarak gösterilirken, Zerdeçal moleküler seviyedeki iltihaplanmaya karşı, kırmızı pirinç mayası ise statin ilaçlar gibi karaciğerdeki kolesterole karşı etkili. Sarımsak da içindeki allisin kimyasalıyla kan şekerini düşürme etkisine sahip.