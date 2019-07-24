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kadar etkili 4 takviye gıda

Giriş Tarihi: 24.7.2019
İlaç kadar etkili 4 takviye gıda
Sağlık alanında faaliyet gösteren Healtline isimli siteye göre takviye gıdalardan bazıları gerçekten işe yarıyor. Bazı bitkilerden elde edilen biyoaktif bir içerik olan berberin, özellikle kan şekerini düşürmedeki başarısıyla dünyadaki en güçlü takviyelerden biri olarak gösterilirken, Zerdeçal moleküler seviyedeki iltihaplanmaya karşı, kırmızı pirinç mayası ise statin ilaçlar gibi karaciğerdeki kolesterole karşı etkili. Sarımsak da içindeki allisin kimyasalıyla kan şekerini düşürme etkisine sahip.
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