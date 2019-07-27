Ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmıyor! İşte mucizevi besin
Diyet yapmak çoğu kişinin istemediği ya da zorlandığı bir durum. Her yediğiniz besinin kalori hesabını yapmak yorucu olabiliyor. Bazı besinler var ki ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmıyor. Kilo aldırmayan besinleri tercih ederseniz hem diyetinizde besin kısıtlaması yapmazsınız hem de kalori hesabını düşünmezsiniz. Peki bu kilo aldırmayan besinler nelerdir? İşte kilo aldırmayan mucizevi besinler...
Giriş Tarihi: 27.7.2019 14:31Güncelleme Tarihi: 27.7.2019 15:13
KEREVİZ
Kerevizin %95'inde su bulunuyor. Ayrıca günlük K vitamini ihtiyacınızın %30'unu kerevizle karşılayabilirsiniz.