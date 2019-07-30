Bebeklerde hıçkırık nasıl geçer?

Bebeklerde hıçkırık, genel olarak beslenme sonrasında ortaya çıkar. Bu durumda temelde iki neden ile ilişkilendirmek mümkündür: Bu nedenlerden birinci bebeğin karnının doyduğunun göstergesidir. İkincisi ise doya bebeğin genişleyen midesinin diyafram üzerinde oluşturduğu baskıdır.

BEBEKLERDE HIÇKIRIK NASIL GEÇER?

Bu sorunun cevabı birçok ebeveyn, özellikle de anneler tarafından merak ediliyor. Uzman doktorlara göre hıçkırığın sona erdirilmesi için bebeklerin gazı çıkarılabilir. Gaz çıkararak rahatlayan bebekte, bu sayede diyaframa uygulanan baskı azaltır ve hıçkırık problemi son bulur. Öte yandan ani olarak gelişen hıçkırık problemi için bebek emzirilebilir. Problemin sürmesi halinde bebeğe çay kaşığı ile su verilebilir.

Yukarıda söz edilen yöntemlerin yanı sıra halk arasında yaygın bazı yanlış yöntemler de bulunur. Ebeveynlerin bu yöntemlerin yanlış olduğu bilgisine sahip olması, ortaya çıkması muhtemel problemlerin önüne geçilecektir. Örneğin; limon verilen bebek nefesini tutar ve bu sayede diyaframda baskı oluşur. Bu baskıyla birlikte hıçkırık kesilir. Ancak limon pH değeri açısından asidik özelliktedir. Bu da bebeğin sağlığına uygun değildir. Bu durumda bebekte pişik oluşumu, kusma, mide ağrısı gibi problemlere rastlanabilir. Bu nedenle hıçkıran bebeğe limonlu su verilmesi tavsiye edilmez.