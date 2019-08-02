Vücudumuzda toksinlerin biriktiğini nasıl anlarız?

Uzman Doktor Mehmet Ali Elmacıoğlu, toksinlerin vücudumuza verdiği zararları ve alınması gereken önlemleri anlattı.

Günlük yaşam döngümüz içinde çevreden, tükettiğimiz gıdalardan, kullandığımız ilaçlar ve içtiğimiz suya kadar birçok şekilde toksinlere maruz kalıyoruz. Toksinlerin bedenimiz üzerindeki etkileri ise özellikle bağışıklık sisteminin önemli bir alanında yani bağırsak florasını oluşturan sağlıklı bakterilerde problem oluşturuyor.

Bağırsaklarda artış gösteren sağlıksız bakteri sayısı ve Candida adı verilen bir çeşit maya mantarı aktivitesindeki artış bedenimizde nedenini bilmediğimiz şekilde dengesizliklere neden olabilir. Bu nedenle toksin birikimiyle birlikte bağırsak florasının durumu da dikkate alınmalıdır.