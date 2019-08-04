Lif içeriği zengin olan keçiboynuzu faydalarıyla hayrete düşürüyor. Sağlıklı yaşamı hayat biçimine uyarlayan vatandaşlar '' Keçiboynuzunun faydaları nelerdir?'' sorusuna Google arama motoru üzerinden yanıt arıyor. Keçiboynuzu, antibakteriyel olması nedeniyle yaraların ve iltihapların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar. Zengin mineraller (özellikle çinko) ve vitaminler (A, B, B2, B3, D) içeriği dolayısıyla hem dişlerin güçlenmesini sağlar hem de diş etlerini korur.

KEÇİBOYNUZUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Keçiboynuzu dilerseniz pekmez ya da toz halinde tüketebileceğiniz gibi, arzu ederseniz de kür veya nektar halinde de gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. İşte keçiboynuzunun faydaları;

Bol miktarda kalsiyum içermesi nedeniyle kemikleri güçlendirir, kemik erimesini önler.

Astım, bronşit, grip, nezle gibi hastalıklara karşı savaşır.

Öksürüğü giderir ve Balgam söktürücü özelliği vardır.

Sindirim sistemi hastalıklarına iyi gelir, şişkinliği giderir, bağırsakları temizler.

Karaciğere çok faydası olan sodyum ve potasyumdan yüksek miktarda bulunur.

Kansere yakalanma oranını büyük oranda düşürür.

Kalp sağlığına iyi gelir, çarpıntıları ve kalp krizlerini önler.

Yüksek enerji sağlar ve cinsel gücü artırır.

Kanı temizler ve damar tıkanıklıklarını giderir.

Çeşitli alerjik hastalıklara karşı engelleyici ve tedavi edici özelliği vardır.