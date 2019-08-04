Kronik diz ağrısı nedir? Diz ağrısının nedenleri nelerdir

Geçici diz ağrısı kronik diz ağrısından farklıdır. Birçok kişi bir yaralanma veya kaza sonucu geçici diz ağrıları olur. Kronik diz ağrısı nadiren tedavi görmeden geçer ve her zaman bir olayla atfedilebilecek değildir. Çoğu zaman çeşitli nedenlerin veya koşulların sonucudur.

Fiziksel koşullar veya hastalıklar diz ağrısına neden olabilir. Bunlar şunları içerir:

osteoartrit; ağrı, inflamasyon, eklem dejenerasyonu ve bozulmasına neden olduğu eklem yıkımı

tendinit: tırmanma merdivenleri alarak veya bir eğim yukarı yürürken kötü yapılmış diz önünde ağrı

bursit: diz tekrarlanan aşırı veya yaralanma nedeniyle inflamasyon

kondromalazi patella: diz kapağı altında zarar kıkırdak

gut: ürik asit birikmesi neden artrit

Baker kisti: diz arkasında (eklem yağlayan sıvı) eklem sıvısının birikmesi

Romatoid artrit (RA): şişmesine neden ve sonuç olarak ortak deformite ve kemik erozyonu neden olan kronik otoimmün inflamatuar hastalıktır

çıkığı: diz kapağı travmanın en sık sonucu dislokasyonu

menisküs yırtılma: bir ya da diz kıkırdak daha fazla bir kopma

Yırtık bağ: diz dört bağ birinde yırtılma - en çok yaralı bağ ön çapraz bağ olduğu

kemik tümörleri: osteosarkom (ikinci en yaygın kemik kanseri), en yaygın olarak diz oluşur

Kronik diz ağrısı semptomları her kişi için farklıdır ve diz ağrısının nedeni genellikle ağrının nasıl hissettiğini etkiler. Kronik diz ağrısı şu şekilde olabilir:

SÜREKLİ DİZ AĞRI

kullanım sırasında keskin, çekim ağrısı

donuk yanma rahatsızlığı

Ayrıca diz dokunduğunuzda kronik şişlik ve ağrı da yaşayabilirsiniz.

KRONİK DİZ AĞRISININ TEŞHİSİ

Kronik diz ağrısının her olası nedeni farklı tanı testleri gerektirir. Bunlar kan çalışması, fizik muayene, X ışınları, BT taraması veya MRI ve diğer görüntüleme testlerini içerir. Doktorunuzun sizi düşünmesi koşulu, kronik diz ağrısına neyin neden olduğunu görmek için yapacağınız test türlerini belirleyecektir.

KRONİK DİZ AĞRISI NASIL TEDAVİ EDİLİR

Kronik diz ağrısının altında yatan her nedenin kendine özgü bir tedavisi vardır. Bu tedaviler şunları içerebilir:

fizik Tedavi

ilaç

cerrahlık

enjeksiyonlar