Kronik diz ağrısı nedir? Diz ağrısının nedenleri nelerdir

Geçici diz ağrısı kronik diz ağrısından farklıdır. Birçok kişi bir yaralanma veya kaza sonucu geçici diz ağrıları olur. Kronik diz ağrısı nadiren tedavi görmeden geçer ve her zaman bir olayla atfedilebilecek değildir. Çoğu zaman çeşitli nedenlerin veya koşulların sonucudur.
Fiziksel koşullar veya hastalıklar diz ağrısına neden olabilir. Bunlar şunları içerir:
Kronik diz ağrısı semptomları her kişi için farklıdır ve diz ağrısının nedeni genellikle ağrının nasıl hissettiğini etkiler. Kronik diz ağrısı şu şekilde olabilir:
SÜREKLİ DİZ AĞRI
kullanım sırasında keskin, çekim ağrısı
donuk yanma rahatsızlığı
Ayrıca diz dokunduğunuzda kronik şişlik ve ağrı da yaşayabilirsiniz.
KRONİK DİZ AĞRISININ TEŞHİSİ
Kronik diz ağrısının her olası nedeni farklı tanı testleri gerektirir. Bunlar kan çalışması, fizik muayene, X ışınları, BT taraması veya MRI ve diğer görüntüleme testlerini içerir. Doktorunuzun sizi düşünmesi koşulu, kronik diz ağrısına neyin neden olduğunu görmek için yapacağınız test türlerini belirleyecektir.
KRONİK DİZ AĞRISI NASIL TEDAVİ EDİLİR
Kronik diz ağrısının altında yatan her nedenin kendine özgü bir tedavisi vardır. Bu tedaviler şunları içerebilir: