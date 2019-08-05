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ne zaman ve nasıl kullanılmalı? Hamileyken kullanılır mı?

Hamile bir kadının kullanıp kullanamayacağı sorusu, günlük olarak kadın doğum ve jinekoloji uzmanlarının karşılaştığı ikilemdir. Yükselen enfeksiyonu önlemek için asemptomatik bakteriüri tedavisi ve piyelonefritle ilişkili advers gebelik sonuçları gibi uygun durumlarda antibiyotik tedavisi hem etkili hem de hayat kurtarıcı olabilir. Ancak hangi durumlarda antibiyotik kullanabileceğiniz iyi belirlenmelidir. İşte " ne zaman ve nasıl kullanılmalı?" sorusunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 5.8.2019 12:25
Hamilelikte antibiyotik ne zaman ve nasıl kullanılmalı? Hamileyken antibiyotik kullanılır mı?

Antibiyotikler genellikle hamilelik sırasında verilebilir. Bununla birlikte, spesifik ilaç dikkatli seçilmelidir. Bazı antibiyotikler hamilelik sırasında alınabilir, bazıları ise alınmaz. Sizin için güvenli olup olmadığı, hamileliğinizde ne zaman antibiyotik aldığınız, ne kadar aldığınız, hamileliğiniz üzerinde ne gibi etkileri olabileceği ve ne kadar süredir antibiyotik kullandığınız dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır.

İşte hamilelik sırasında genellikle güvenli kabul edilen bir antibiyotik örneği:

  • Amoksisilin, ampisilin dahil penisilinler
  • Sefaklor, sefaleksin dahil sefalosporinler
  • eritromisin
  • Klindamisin
  • Diğer bazı antibiyotiklerin hamilelik sırasında risk teşkil ettiğine inanılmaktadır. Örneğin, tetrasiklinler gelişmekte olan bebeğin dişlerinin rengini değiştirebilir. Tetrasiklinler, hamileliğin 15. haftasından sonra kullanılmaları önerilmez.

Durumunuzu tedavi etmenin en iyi yolu antibiyotik ise, sağlık hizmeti aldığınız doktor ya da aile hekiminiz en güvenli antibiyotiği en güvenli dozajda verecektir. Hamilelikte antibiyotik kullanımı hakkında sorularınız veya endişeleriniz varsa, sağlık uzmanınızla görüşün.

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