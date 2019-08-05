Hamilelikte antibiyotik ne zaman ve nasıl kullanılmalı? Hamileyken antibiyotik kullanılır mı?

Antibiyotikler genellikle hamilelik sırasında verilebilir. Bununla birlikte, spesifik ilaç dikkatli seçilmelidir. Bazı antibiyotikler hamilelik sırasında alınabilir, bazıları ise alınmaz. Sizin için güvenli olup olmadığı, hamileliğinizde ne zaman antibiyotik aldığınız, ne kadar aldığınız, hamileliğiniz üzerinde ne gibi etkileri olabileceği ve ne kadar süredir antibiyotik kullandığınız dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır.

İşte hamilelik sırasında genellikle güvenli kabul edilen bir antibiyotik örneği:

Amoksisilin, ampisilin dahil penisilinler

Sefaklor, sefaleksin dahil sefalosporinler

eritromisin

Klindamisin

Diğer bazı antibiyotiklerin hamilelik sırasında risk teşkil ettiğine inanılmaktadır. Örneğin, tetrasiklinler gelişmekte olan bebeğin dişlerinin rengini değiştirebilir. Tetrasiklinler, hamileliğin 15. haftasından sonra kullanılmaları önerilmez.

Durumunuzu tedavi etmenin en iyi yolu antibiyotik ise, sağlık hizmeti aldığınız doktor ya da aile hekiminiz en güvenli antibiyotiği en güvenli dozajda verecektir. Hamilelikte antibiyotik kullanımı hakkında sorularınız veya endişeleriniz varsa, sağlık uzmanınızla görüşün.