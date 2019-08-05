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Mucize kolon kanserinden koruyor! İşte günde 1 porsiyonu yeten müthiş besin....

Doğanın bizlere sunduğu birçok var. Alternatif tıbbın hızla ilerlediği günümüze doğal yollarla şifa arayan insanların sayısız oldukça fazla. Özellikle çağımızın en büyük hastalıklarından olan kanseri önlemede ve tedavisinde doğa bize mucize gibi sunuyor. Kolon kanserine faydalı besinler arasında öyle bir tanesi var ki kendi küçük ama faydası çok büyük. sağlıksız beslenmenin sonucu olarak ortaya çıkabilen sık rastlanan ama tedaviye en iyi cevap veren türlerinden biri. Kolon kanserine faydalı bu besin . Peki kansere bile çare olan çam fıstığının diğer neler? İşte ve kolon kanseriyle ilgili öğrenmenizde faydalı olan önemli bilgiler...

Giriş Tarihi: 20.6.2019 14:12 Güncelleme Tarihi: 5.8.2019 15:21
Mucize besin kolon kanserinden koruyor! İşte günde 1 porsiyonu yeten müthiş besin....

dünyada neredeyse her yerde bulunur. Boyut olarak küçük olsa da lezzet bakımından büyüktür ve besinsel faydalar ile donatılmıştır. İşte bu küçük mucizenin sağlığımıza ...

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Mucize besin kolon kanserinden koruyor! İşte günde 1 porsiyonu yeten müthiş besin....
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