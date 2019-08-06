Kanserli çocuklar kodlama eğitimi aldı

BUGÜN NELER OLDU

Kimi Mardin, kimi Diyarbakır'dan gelen ve uzun süren tedavi süreçleri nedeniyle Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV)Aile Evi'nde misafir olan çocuklar, kodlama eğitimi sayesinde eğlenceli bir gün geçirdi. İş birliğine giden Kızılay ve Kuveyt Türk, gelecek nesilleri teknolojinin temel yapı taşı olan robotik ve kodlama eğitimiyle tanıştırmak için başlattığı 1010 Kaşif Projesi kapsamında KAÇUV Aile Evi'nde kalan çocuklar ile buluştu. 80'in üzerinde banka çalışanının gönüllü olduğu projede, KAÇUV Aile Evi'nde üç gönüllü ile eğitimler gerçekleşti. Hatta gönüllü eğitmenler, hazırlıklar sırasında çocuklarla şarkılar söyledi, gitar çaldı. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra da kodlama eğitimine geçildi. Bu eğitimde, kendilerine hediye edilen setlerle uygulamalı olarak kodlama yapan çocuklar, hem öğrendiler, hem de eğlendiler.Pürdikkat eğitmenlerini dinleyen çocuklar, kodlama kitlerinde yer alan rengarenk gece lambası, trafik lambası, sokak lambası, alkış ile yanan lamba, park sensörü, klima kontrol, araç geçiş kontrol ve kendi orgunu yapma senaryolarını uyguladı. Çocuklar tarafından en çok lambaları kodlama sevildi.Kendisi de çocuklarla birlikte kodlama yapan Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, sosyal sorumluluk projesini şu sözlerle anlattı: "Hızla gelişen teknoloji, çocuklarımızı teknoloji bağımlısı olmaya itiyor. Biz çocuklarımızın teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten bireyler olmasını istiyoruz. Projenin odağı da budur. Kanser tedavisinin en önemli destekleyici unsuru moral ve motivasyon. Biz eminiz ki bu motivasyon ve mutluluk, çocukların bu hastalığı yenmelerine ilave bir katkı sağlayacak. Tabii ki bir şeyler öğrenecekler ama en önemlisi öğrenirken bir şeyleri başarıyor olmanın, üretiyor olmanın getirdiği mutluluğu yaşamaları..."Mardinli13 yaşındaki Özgür Sarıboğa, kodlama eğitimi alan çocuklardan biri... 2017 Temmuz ayından beri KAÇUV Aile Evi'nde annesi ile birlikte kalıyor. Özgür, kodlama eğitimi ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle anlattı: "Organizasyonu çok beğendim. Kodlamayı öğrendim. Zaten merakım da vardı. Ben hem mimar, hem de bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Bugünkü etkinlikte trafik ve sokak lambası yaptım. Herkese teşekkür ederim."17yaşındaki Hatice Şeyma Savaş, duygularını şu sözlerle anlatıyor: "Bilgisayarda oyun oynamak için aşağıya indim. Etkinlikten hiç haberim yoktu. Hatta yine odama çıkacaktım. Kalayım dedim. İyi ki kalmışım. Etkinlik çok hoşuma gitti. Üç aydan beri bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum. Biz bugün hastalığımızı unuttuk. Ben onkolog olmak istiyorum ama kodlama da çok ilgimi çekti, hoşuma gitti."