Dış kulak enfeksiyonu tatilinizi yarım bırakmasın!

Kulak bakımınızı ihmal etmeyin

Dış kulak yolu enfeksiyonu, deniz ve havuz aktivitelerinin yoğunlukta olduğu yaz aylarında sıklıkla görülmektedir. Dış kulağın ıslak kalması, kirli havuz ve deniz suyu ile temas, yabancı cisimler ile manipülasyon, alerjik cilt hastalıkları, diyabet gibi kronik hastalıklar dış kulak yolu enfeksiyonu riskini artıran başlıca faktörlerdir. Bu nedenle daha önce dış kulak yolu enfeksiyonu geçiren hastalar dikkat etmediği zaman yeniden aynı hastalığı yaşamaktadır.Bu enfeksiyon sıklıkla bakteriler ve mantarlar nedeniyle oluşurken; nadiren virüsler ve parazitler de hastalıkta etken olabilmektedir. Sıklıkla akut enfeksiyonlar halinde ortaya çıkan dış kulak yolu enfeksiyonunun kronik hali "yüzücü kulağı" olarak adlandırılır ve tedavisi oldukça zordur.

