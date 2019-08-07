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Dış enfeksiyonu tatilinizi yarım bırakmasın!

Kurban Bayramı yaklaşırken pek çok insan tatil planları yapıyor. Ancak sağlığına dikkat edilmemesi ve gerekli önlemlerin alınmaması durumunda enfeksiyonunda artış yaşanıyor ve tatil keyfi yarım kalıyor. Dış kulak yolu iltihabında erken tanı konulamaması hayatı etkileyebilecek boyutlarda enfeksiyonlara da yol açabiliyor. Op. Dr. Eren Yılmaz, dış kulak yolu enfeksiyonlarının sebepleri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 7.8.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 7.8.2019 14:37
Dış kulak enfeksiyonu tatilinizi yarım bırakmasın!

Kulak bakımınızı ihmal etmeyin
enfeksiyonu, deniz ve havuz aktivitelerinin yoğunlukta olduğu yaz aylarında sıklıkla görülmektedir. Dış kulağın ıslak kalması, kirli havuz ve deniz suyu ile temas, yabancı cisimler ile manipülasyon, alerjik cilt hastalıkları, diyabet gibi kronik hastalıklar dış yolu enfeksiyonu riskini artıran başlıca faktörlerdir. Bu nedenle daha önce dış kulak yolu enfeksiyonu geçiren hastalar dikkat etmediği zaman yeniden aynı hastalığı yaşamaktadır.Bu sıklıkla bakteriler ve mantarlar nedeniyle oluşurken; nadiren virüsler ve parazitler de hastalıkta etken olabilmektedir. Sıklıkla akut enfeksiyonlar halinde ortaya çıkan dış kulak yolu enfeksiyonunun kronik hali "yüzücü kulağı" olarak adlandırılır ve tedavisi oldukça zordur.

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Dış kulak enfeksiyonu tatilinizi yarım bırakmasın!
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