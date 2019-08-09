Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Fast food çalışanlarından mide bulandıran itiraflar! Bu besinleri sipariş etmeden önce bir kez daha düşünün!

çalışanlarından mide bulandıran itiraflar! !

olarak adlandırılan hızlı ve pratik olarak tüketilen besinlerin uzmanlar tarafından da sıklıkla dile getiriliyor. Birçok araştırmaya konu olan fast food kolay erişilebilen ve lezzetli besinler olarak görülse de hazırlanış şekilleri onları birer sağlık düşmanına çevirebiliyor. Özellikle kızgın yağda kızartılarak yapılan çeşitleri, ve içeriği belli olmayan fabrikasyon ürünler kanserojen maddeler içerebiliyor. Peki bu besinlerden en sağlıksızları hangileri sizce? Bunu fast food çalışanlarına sormuşlar ve alınan cevaplar mide bulandıran türden olmuş... İşte sipariş etmeden önce bir kez daha düşünmeniz gereken ...

Giriş Tarihi: 9.8.2019 12:16 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 12:21
Fast food çalışanlarından mide bulandıran itiraflar! Bu besinleri sipariş etmeden önce bir kez daha düşünün!

Birbirinden lezzetli görünen sağlığınızı bozabilir. Zincir restoran çalışanları ne zamanlar neler yemememiz gerektiğini anlattılar. Siz de birer fast food aşığı iseniz bu tavsiyeleri okumalısınız...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fast food çalışanlarından mide bulandıran itiraflar! Bu besinleri sipariş etmeden önce bir kez daha düşünün!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN