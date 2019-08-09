Fast food çalışanlarından mide bulandıran itiraflar! Bu besinleri sipariş etmeden önce bir kez daha düşünün!

Fast food olarak adlandırılan hızlı ve pratik olarak tüketilen besinlerin zararları uzmanlar tarafından da sıklıkla dile getiriliyor. Birçok araştırmaya konu olan fast food besinler kolay erişilebilen ve lezzetli besinler olarak görülse de hazırlanış şekilleri onları birer sağlık düşmanına çevirebiliyor. Özellikle kızgın yağda kızartılarak yapılan çeşitleri, ve içeriği belli olmayan fabrikasyon ürünler kanserojen maddeler içerebiliyor. Peki bu besinlerden en sağlıksızları hangileri sizce? Bunu fast food çalışanlarına sormuşlar ve alınan cevaplar mide bulandıran türden olmuş... İşte sipariş etmeden önce bir kez daha düşünmeniz gereken fast food besinler ...
Giriş Tarihi: 9.8.2019 12:16Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 12:21
Birbirinden lezzetli görünen fast foodbesinler sağlığınızı bozabilir. Zincir restoran çalışanları ne zamanlar neler yemememiz gerektiğini anlattılar. Siz de birer fast food aşığı iseniz bu tavsiyeleri okumalısınız...