Uzmanlar uyarıyor: Bayramın ilk günü et tüketmeyin!

Kurban Bayramı'nı sağlıklı bir şekilde geçirmek için önerilerde bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Murtaza Çit, bayramda kontrolü elden bırakmamak gerektiğini ifade etti. "Etle yapılan yemekler kendi yağı ile pişirilmeli ve ilave yağ eklenmemeli" diyen Murtaza Çit, spor aktiveleriyle aşırı tüketimin önüne geçilebileceğini belirtti.

Kurban etlerinin kesildikten hemen sonra tüketilmesiyle ilgili uyarıda bulunan Medicana International İstanbul Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murtaza Çit, "Bayram günü yeni kesilmiş hayvanın eti hemen tüketilmek üzere kavrulur. Etler sindirimi zor olan besinlerdir. Özellikle yeni kesilmiş hayvanın etinde rigor mortis (ölüm sertliği) olur ve etteki sertlik hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açar. Bu nedenle kurban etleri kesildikten sonra hemen tüketilmemeli, buzdolabında birkaç gün (en az 24 saat) dinlendirilmeli veya marine edilerek buzdolabında en az 8 saat bekletildikten sonra tüketilmelidir" dedi.

"YAĞSIZ VE AZ YAĞLI ETLER TERCİH EDİLMELİ"

Özellikle kolesterol yüksekliği, obezite, yüsek tansiyon, kalp-damar hastalığı, mide hastalığı, şeker hastalığı ve insülin direnci olan kişilerin kurban bayramında et ve şeker tüketimine daha çok dikkat etmeleri gerektiğini ifade eden İç Hastalıkları Uzmanı Çit, "Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için kalp-damar hastalığı, şeker hastalığı ve yüksek tansiyonu olan kişiler Kurban Bayramı'nda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli, kısıtlı miktarlarda tütmeli ve aşırıya kaçmamalıdır. Kronik hastalığı olanlar etlerin pişirilmesinde haşlama ve ızgara gibi yöntemleri tercih etmeli, kızartmalardan kaçınmalıdır. Etlerin tek başına değil de sebzelerle birlikte pişirilmesi veya tüketilmesi, besin çeşitliliğinin sağlanması açsından sağlıklı bir yöntemdir" diye konuştu.





"KARBONHİDRATTAN KAÇININ, SEBZEYE AĞIRLIK VERİN"

"Etle yapılan yemekler kendi yağı ile pişirilmeli ve ilave yağ eklenmemelidir" diyen İç Hastalıkları Uzmanı Çit, "Et tüketilen öğünlerde pilav, makarna ve börek gibi karbonhidratların tüketimi oldukça sınırlandırılmalıdır. Bunların yerine mutlaka sebze yemeği ve salata tüketilerek hem sindirim kolaylaştırılmalı hem de antioksidan desteği alınmalıdır. Et içeren yemekler sıklıkla öğle saatlerinde tüketilmeli, akşam yemeklerinde sebze ve salataya ağırlık verilmelidir" ifadelerini kullandı. Çit, sözlerine şöyle devam etti: "Et dışında bayramlarda aşırı tatlı tüketiminden ve karbonhidrat alımından da kaçınılmalı. Tatlı olarak daha çok sütlü tatlılar ve meyve tatlıları tercih edilmelidir."





"GÜNDE 10 BİN ADIM ATIN"

Yapılan spor aktivitelerinin, aşırı tüketimi dengelediğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Çit, "Yine bayramlarda ihmal edilen önemli noktalardan biri bayramda yediğimiz et, karbonhidrat ve yağları sindirmek için mutlaka spor ve egzersizler yapmaktır. Özellikle de açık havada tempolu yürüyüşler yapmaya gayret edilmelidir. Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerisi olan günde 10 bin adımı içeren bir fiziksel aktivite programı, bayram süresince yapılan aşırı tüketimi dengeler. Hem metabolizma hızını arttırır hem de herkesin yaşam boyu sürdüreceği bir alışkanlığı haline gelebilir" dedi.