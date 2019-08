Eti kendi yağında pişirin, tereyağı eklemeyin

BUGÜN NELER OLDU

Kurban ibadetimizi yerine getirmenin huzuru ve bayram sofralarında olma mutluluğunu yaşarken sağlık sorunlarıyla karşılaşmak istemiyorsak dikkat etmemiz gerekenler var. Avcılar BayPark Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ayhan Atakan, Kurban Bayramı'nı sağlıklı geçirmenin yollarını anlattı…Veteriner kontrolü olmayan ve uygun koşullarda kesilmeyen kurbanlık hayvanlardan insanlara tenya, salmonella, tüberküloz ve şarbon gibi birçok hastalık geçebilir. Bu nedenle etler hangi yöntemle olursa olsun iyi pişirilmeli, etlerin hazırlandığı kesme tahtalarında çiğ sebzeler doğranmamalıdır.Yüksek ateş, yüzeydeki proteinleri birden bire katılaştırır ve ısı et içine ulaşamaz, bu nedenle etin dışı kömürleşirken içi pişmemiş olur. Yeterince pişmeyen bu kısımdaki mikroplar yok edilemez. Et içinde olabilecek mikropları yok etmeye çalışırken eti yakmamaya özen göstermeliyiz. Zira yanmış et, başta sindirim sorunları olmak üzere mide kanseri oluşumu için önemli bir nedendir.Bayram günü kesilen kurban etini bekletmeden birkaç saat içinde pişirilerek tüketme alışkanlığı sıktır. Ancak yeni kesilmiş hayvan etindeki sertlik, sindirimde zorluk yaratacaktır. Bunun sonucunda mide şişkinliği, hazımsızlık gibi şikayetlerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Özellikle sindirim sistemi hastalıkları olanlar, eti öncelikle 7-15 derece sıcaklıkta, güneş görmeyen bir ortamda 3-4 saat bekletip sonrasında 4 derecede bir gün dinlendirmeli ve ardından tüketmelidir.Kalp-damar, diyabet, hipertansiyon ve hiperlipidemi gibi hastalıkları olanlar etin yağsız kısımlarını tercih etmeli, etlerde görünür yağları budayarak yağ miktarını azaltmalıdırlar. Pişirme yöntemi olarak ızgara ve haşlamayı, kavurma ve yağda kızartmaya tercih etmelidirler. Ayrıca doymuş yağ asitlerinin çok fazla olduğu sakatat tüketiminden kaçınmalıdırlar. Etle yapılan yemekler kendi yağı ile pişirilmeli ve ilave yağ eklenmemelidir. Özellikle kuyruk yağı ve tereyağının et yemeklerinde kullanılmasından kaçınılmalıdır.Kırmızı et; hayvansal protein yanında demir, çinko, selenyum, magnezyum mineralleri ile B12, B6, B1, B2 ve D vitaminlerini içerir, bu nedenle oldukça iyi bir besin kaynağıdır. Ancak içeriğindeki doymuş yağ miktarı nedeniyle günlük 100-150 gr'dan fazla tüketilmemelidir.Et, C ve E vitamini içermez. Bu nedenle et, sebzelerle birlikte pişirilmeli ya da yanında sebze ve salata tüketilmedir.BAYRAM sonrasında kalan etlerin saklanma koşulları; hem içinde mikroorganizmaların ürememesi, hem de besin değerinin bozulmaması için son derece önemlidir. Bu nedenle;Etleri kıyma haline getirmek yerine parçalar halinde depolamak daha uygundur. Zira kıyma haline getirilen et uzun süre muhafaza etmeye uygun değildir, aynı gün tüketilmelidir.Et, aile bireyi sayısı düşünülerek küçük parçalar halinde tek pişirimlik porsiyonlar, yağlı kağıt ya da buzdolabı poşetlerine sarılarak dondurulmalıdır.Soğutucuklarda 4 derecede bir gün tazeliğini koruyabilen et, derin dondurucuda -18 derecede 6 aya kadar tazeliğini koruyabilir.Dondurulmuş etler soğutucularda çözdürülmelidir. Oda sıcaklığında, ateş ve kalorifer üstünde çabuk çözdürme işleminden kaçınılmalıdır.Çözülen et mutlaka en kısa zamanda kullanılmalı, tekrar dondurulmamalıdır.