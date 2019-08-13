Yakınınızda sağlık merkezi ve eczane olmalı

BUGÜN NELER OLDU

Bayram tatili pek çoğumuz için aile ziyaretleri ya da kısa tatiller için fırsat anlamına geliyor. Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nermin Tansuğ, çocukla keyifli bir tatil geçirmenin püf noktalarını anlattı…Öncelikle çocuğun yaş grubuna uygun uzaklıktaki tatil yerlerini seçmelisiniz. İlk bir aydaki bebekler için uzak yerlere gitme yerine daha yakın yerlerdeki tatil yerleri seçilmelidir.2 yaş altındaki bebekler ile yapılacak tatil biraz daha zorludur. Evin sakin ve sessiz ortamına alışmış bir bebek için değişik ortamlar, hava koşulları ve yolculuk onu olumsuz etkileyebilir. Sakin, gürültüsüz yazlık evler daha uygun olabilir. Yakında mutlaka sağlık merkezi ve eczanenin olması tercih edilmelidir.Ek gıdaya başlanmış ise mutfak bulunan devremülk, apart oteller veya yazlık evler daha uygun olabilir. Kolaylıkla ek gıdalar hazırlanabilir. Bu şekilde alışılmış olan düzen korunabilir. Daha büyük çocuklar için açık büfe olan otellerde istediği yiyecekler daha kolay bulunabilir. Bu grup çocuklar için oyun parkları ve çocuk kulüpleri varsa daha oyalayıcı olacaktır.İlkokul öncesi çocuklar daha meraklı ve hareketlidirler. Uzun yolculuklarda yönetimleri zor olabilir. Yolculukların daha kısa süreli olması tercih edilebilir. Ufak çocuklarda uçak seyahati yeğlenebilir. Uçak ile seyahat yapılıyorsa, uçağın kalkışı ve inişi sırasında kulakta oluşan basıncı azaltmak için onu emzirebilir ve su verebilirsiniz. Bbüyük çocuklar ise ciklet çiğneyebilir.Daha büyük çocuklar araç veya otobüs ile yolculuk yapılabilir. Trafiğin yoğun olmadığı saatler seçilmelidir. Seyahatin bir kısmının uykuda geçmesi yolculuğu kolaylaştırır.Yola çıkış saatleri uyku saatlerine göre planlanabilir. Özel araçla seyahat ediliyorsa, çocuk ufak ise 2-3 saatte bir mola verilir. Yolculuk için tatil süresine ilave bir gün eklenebilir.Eğer uzun süreli bir seyahat planlandıysa, öncesinde mutlaka hekim kontrolü yapılmalı, aşıları sorgulanmalıdır. Farklı ülkelere gidilecekse ek aşı gerekebilir. Eğer sürekli aldığı ilaçlar varsa yanınıza yeterli miktarda almalısınız. Bunun dışında hekiminizle, acil durumlarda yanınızda bulunması gereken ilaçları planlamalısınız.Araba yolculuğunda mutlaka emniyet kemeri bağlı olmalıdır. Küçük çocuklar araba koltuğuna oturtulmalıdır. Çocuklar, yolculuk sırasında gelecek olan direkt güneş ışığından korumalıdır.Yanınıza yolculuk sırasında kullanabileceğiniz yedek giysi, bez, ıslak havlu, mendil, su, mama, onu oyalamak için sevdiği oyuncaklar, kirliler için poşetlerin yerleştirildiği valizinizden ayrı küçük bir çanta almanız uygun olur.Çocuklar, havuz ve deniz kenarında yalnız bırakılmamalıdır. Sudan korkan çocuk zorlanmamalıdır. Suya girme süreleri çok uzun olmamalıdır.Sivrisinek fazla ise uzun kollu ve uzun paçalı ince kıyafetler giydirilmelidir.