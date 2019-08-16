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Dikkat! Bu beslenme hataları böbrekleri bitiriyor! İşte böbreklere zarar veren hatalar!

Günümüzde giderek artan bir hastalık haline gelmektedir. İnsan vücudunun hayati fonksiyonlarında büyük katkısı olan organlardan olan böbreklerin sağlığına çok dikkat edilmeli. Kalpten pompalanan kanın yüzde 20-25'i böbreklere gelir. Bu kan böbreklerdeki incecik kılcal damarlardan süzülür ve temizlenen kan, sisteme geri döner. Bu arada zehirli maddeler ve atıkların oluşturduğu kirlenmiş bölüm, vücuttaki su fazlasıyla bir araya getirilerek, idrar dediğimiz oluşumla atılır. Böbreklerin düzgün çalışmaması ölümle sonuçlanabilen önemli hastalıklara sebep olabilir. Yediklerimiz, içtiklerimiz böbrek sağlığımızı etkileyen önemli faktörlerden. Peki nelerdir? nelerdir? İşte için uzak durmamız gereken beslenme hataları...

Giriş Tarihi: 16.8.2019 14:14 Güncelleme Tarihi: 16.8.2019 14:26
Dikkat! Bu beslenme hataları böbrekleri bitiriyor! İşte böbreklere zarar veren hatalar!

Prof. Dr. Murat Tuncer, günlük hayatta yaptığımız ve yavaş yavaş böbrek sağlığına ciddi zararlar veren 7 davranışı açıkladı...

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Dikkat! Bu beslenme hataları böbrekleri bitiriyor! İşte böbreklere zarar veren hatalar!
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