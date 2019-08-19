Bu besinlere dikkat! İşte gıda zehirlenmesine sebep olan besinler
Besinlerin vücudumuz üzerinde birçok etkisi bulunuyor. Vitamin ve mineral içeren bazı besinlerin vücudumuza sağlık vermesinin yanında bu besinler kullanım şekli veya pişirilme şekli sağlığımızı bozmaya yetebiliyor. Amerikalı gıda zinciri olan bir restorana dava açan avukat, Health Insider tarafından yayımlanan makalesinde diyetinden hangi besinleri çıkardığını anlattı. Peki gıda zehirlenmesine sebep olabilecek besinler nelerdir? İşte yerken dikkat etmemiz gereken ve gıda zehirlenmesine sebep olabilecek besinler...
Giriş Tarihi: 19.8.2019 09:12Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 09:19
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Marler, küresel ısınma nedeniyle kabuklu deniz canlılarından kaynaklı hastalıkların giderek arttığını belirtiyor.