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Bu durumlar bel fıtığına neden olabiliyor!

Omurga diski, biraz daha sert bir dış cepheye, daha yumuşak bir merkeze sahiptir. Bazen kaymış bir disk veya yırtılmış bir disk olarak adlandırılan; yumuşak kısım sert dış kısımdaki yırtıktan ilerlerse, fıtıklaşmış bir disk oluşur. Fıtıklaşmış bir diskin, omurlar arasındaki disklerin bütünlüğün bozması sonucu, sinirlere veya omuriliğe olan basıyı ifade eden problemdir. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Atıf Erol Aksekili, bel fıtığına neden olabilecek durumları sizler için anlattı.

Giriş Tarihi: 21.8.2019 15:25 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 16:14
Bu durumlar bel fıtığına neden olabiliyor!

Omurga diski, biraz daha sert bir dış cepheye, daha yumuşak bir merkeze sahiptir. Bazen kaymış bir disk veya yırtılmış bir disk olarak adlandırılan; yumuşak kısım sert dış kısımdaki yırtıktan ilerlerse, fıtıklaşmış bir disk oluşur.

Fıtıklaşmış bir disk yakındaki sinirleri tahriş edebilir ve kol veya bacakta ağrı, uyuşukluk veya güçsüzlükle sonuçlanabilir. Öte yandan, birçok insanda fıtıklaşmış bir diske ait hiçbir belirti olmayabilir. Fıtıklaşmış diski olan çoğu kişinin sorunu düzeltmek için ameliyat olması gerekmez.

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Bu durumlar bel fıtığına neden olabiliyor!
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