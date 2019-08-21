Bu durumlar bel fıtığına neden olabiliyor!

Omurga diski, biraz daha sert bir dış cepheye, daha yumuşak bir merkeze sahiptir. Bazen kaymış bir disk veya yırtılmış bir disk olarak adlandırılan; yumuşak kısım sert dış kısımdaki yırtıktan ilerlerse, fıtıklaşmış bir disk oluşur.

Fıtıklaşmış bir disk yakındaki sinirleri tahriş edebilir ve kol veya bacakta ağrı, uyuşukluk veya güçsüzlükle sonuçlanabilir. Öte yandan, birçok insanda fıtıklaşmış bir diske ait hiçbir belirti olmayabilir. Fıtıklaşmış diski olan çoğu kişinin sorunu düzeltmek için ameliyat olması gerekmez.