Ekinezya bitkisinin faydaları nelerdir? Ekinezyanın yararları

Ekinezya bitkisinin yapısı gereği orta kısmı dikenli rengi ise lavanta rengidir. Grip gibi hastalıkların tedavisinde destek amaçlı kullanılan bitkinin faydaları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Ekinezya bitkisi hakkında bilmeniz gerekenler…

EKİNEZYA BİTKİSİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Ekinezya günümüzün bitkisel tıbbında en çok araştırılmış bitkilerden biridir. Soğuk algınlığının şiddetini ve süresini azaltmasıyla bilinir. Bağışıklık sistemine sayısız etkisi vardır; bunların arasında antikor tepkisinin artması, virüslere karşı interferon seviyesinin yükselmesi ve enfeksiyona karşı beyaz kan hücrelerinin uyarılması sayılabilir.

Ekinezyanın bazı kimyasal bileşenleri bitkinin türüne, bitkinin bölümüne ve özütleme tekniğine göre değişiklik gösterir. Polisakkaritler, glikoproteinler ve alkilamitler bağışıklık sistemini canlandıran, virüsleri ve bakterileri baskılayan tıbbi etkiye sahiptir. Ekinezyanın nasıl işe yaradığı araştırılmaya devam edilmektedir.

Ekinezyanın günlük kullanımının soğuk algınlığını önlediği söylenemez ancak soğuk algınlığının süresini 1 ila 2 gün kısalttığına dair bir takım araştırmalar vardır. Yararlarını görebilmek için hastalığın ilk belirtileri başladığında uygun dozda alabilirsiniz.

EKİNEZYA BİTKİSİ TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ŞEKLİ

1 ya da 2 çay kaşığı ekinezya yaprağını/çiçeğini 1 bardak kaynar suya koyun ya da kökünden 1 çay kaşığı kadarını 1 ya da 2 bardak suyla 10 dakika kadar kaynatın.

Bu tür bitkisel çayların bir bardaktan fazla içilmemesi tavsiye edilir.