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Dikkat sizin de başınıza gelebilir! O hastalık ayaklara vuruyor!

Ülkemiz nüfusunun yüzde 13,7'sinde görülen, yani 10 milyonun üzerinde insanı doğrudan ilgilendiren hastalığı, en çok ayakları vuruyor. Diyabet diğer bir deyişle , ayakta sinir ve damar hasarına neden olabiliyor. Diyabet hastalarının yaklaşık üçte birinde görülüyor. Bununla birlikte, bu kişilerin en önemli sorunları ve en sık hastaneye yatış sebepleri arasında ayak ülserleri bulunuyor. Sıcak havalarda şeker hastalarında görülen bu tarz yaralanmaların, diğer zamanlara göre artış gösterdiği biliniyor. Peki için neler yapmalıdır? Endokrinoloji Bölümü'nden , diyabet hastalarında ayak yaralanmaları ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi. İşte ...

Giriş Tarihi: 26.8.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 26.8.2019 11:33
Dikkat sizin de başınıza gelebilir! O hastalık ayaklara vuruyor!

insülin hormonunun yokluğu, eksikliği ya da etkisizliği sonucu ortaya çıkan ve yaşam boyu süren kan şekeri yüksekliği ile karakterize bir metabolizma hastalığıdır. İnsülin etkisinin yetersizliği sebebiyle, kandaki şeker hücre içine girememekte ve kandaki şeker düzeyi yükselmektedir. Kandaki şeker düzeyinin yükselmesine hiperglisemi denilmektedir. Sık idrara çıkma, ağız kuruması, çok su içme, halsizlik, çabuk yorulma ve kilo kaybı diyabetin bulguları arasında yer alırken, bu hastalık iyi tedavi edilmediği takdirde birçok soruna neden olabilmektedir.

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Dikkat sizin de başınıza gelebilir! O hastalık ayaklara vuruyor!
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