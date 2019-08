Limon suyunun faydaları nelerdir? Limon suyunun sağlığa yararları

Limon suyunun sağlığa faydalarını destekleyen kanıtların çoğu anekdottur. Özellikle limon suyuyla ilgili çok az bilimsel araştırma yapılmıştır, ancak limon ve suyun yararları hakkında ayrı ayrı kayda değer araştırmalar bulunmaktadır. İşte vücudunuzun limon suyundan faydalanabileceği alanlar!

Bilimsel araştırmalar, kadınların günde en az 91 ons su tüketmesi ve erkeklerin en az 125 ons su alması gerektiğini söylüyor. Bu yiyecek ve içeceklerden alınan su miktarını da içerir. Su, hidrasyon için en iyi içecektir, ancak bazı insanlar suyun tadını kendi başına beğenmez. Limon eklemek, suyun tadını daha fazla içmenize yardımcı olabilecek lezzetini artırır.

Limon gibi turunçgiller, C vitamini bakımından zengindir, hücrelerin zararlı serbest radikallere karşı korunmasına yardımcı olan birincil bir antioksidandır. Muhtemelen C vitaminin bazı insanlarda soğuk algınlığı süresinin önlenmesine veya sınırlandırılmasına yardımcı olabileceğini duymuşsunuzdur, ancak çalışmalar çelişkilidir.

C vitamini, kalp ve damar hastalıkları ve felç riskini azaltabilir ve kan basıncını düşürebilir. Limonlar, C vitamini bakımından yüksek narenciye listesinde en üst sırada olmamakla birlikte, hala iyi bir kaynaktır. Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı Kaynak Kaynağına göre, bir limonun suyu yaklaşık 18.6 miligram C vitamini sağlar. Yetişkinler için önerilen günlük miktar 65 ila 90 miligramdır.

Araştırmalar, limonlarda bulunan polifenol antioksidanlarının, obeziteyi indüklemek için aşırı beslenen farelerde ağırlık artışını önemli ölçüde azalttığını göstermiştir.

Fare deneylerinde, antioksidan bileşikler ayrıca tip 2 diyabet gelişiminde iki ana faktör olan kan glukoz seviyeleri ve gelişmiş insülin direnci üzerindeki olumsuz etkileri de telafi etmektedir. Aynı sonuçların insanlarda kanıtlanması gerekmekle birlikte, deliller limon suyunun kilo kaybını desteklediğine dair güçlüdür. Bunun insanlara basitçe daha fazla su içip içlerini doldurup doldurmadıkları ya da limon suyunun kendisi olup olmadığı kesin değildir.

Limonlarda bulunan C vitamini cilt kırışıklıklarını, cildin yaşlanmasını ve güneşten zarar görmesini önler. Suyun cildi nasıl iyileştirdiği tartışmalıdır, ancak bir şey kesindir. Cildiniz nem kaybederse, kurur ve kırışıklığa eğilimlidir. 2016 laboratuvar çalışması, narenciye dayalı bir içeceğin, tüysüz farelerde kırışıklıkların gelişmesini önlemeye yardımcı olduğunu gösterdi.

Bazı insanlar kabızlığın önlenmesine yardımcı olmak için günlük sabah müshil olarak limon suyu içerler. Uyandığınızda ılık veya sıcak limon suyu içmek, sindirim sisteminizin hareket etmesine yardımcı olabilir.