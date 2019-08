Sigara nasıl bırakılır? Sigarayı bırakmaya yardımcı olacak ipuçları!

Sigara hem içen kişiye hem de çevresine oldukça zarar veriyor. Organlarımızın sağlıklı çalışabilmesine engel olan sigara, ekonomik açıdan da oldukça maliyetlidir. Bireylerin yaratılan bu alışkanlık durumu karşısında aktif bir görüntü sergileyemeyerek, pasif bir hale çekilmesi sigaranın tehlikesini kat be kat arttırmaktadır. Kişiyi bu denli zarara uğratan sigarayı bırakmak istiyorsanız mutlaka haberimizi okumanız gerekiyor. Peki, Sigarayı bırakmanın yolları nelerdir? İşte öneriler...

SİGARA NASIL BIRAKILIR?

Boyut olarak ufak gözükse de yarattığı olumsuz durum açısından devasa büyüklükte olan sigarayı bırakmak için birçok çözüm yolu da bulunmaktadır. İnsanın sigarayı bırakmaya kendini şartlaması, sigaranın eninde sonunda bırakılmasına yol açacaktır. Peki, sigara nasıl bırakılır? Sigara bırakmak için yapılması gerekenler nelerdir? Sizler için derlediğimiz haberimizde sigara bırakma yöntemlerine değindik.

Neden sigarayı bıraktığınızın farkında olun. Sigarayı bırakmak için geçerli sebep ya da sebeplerinizi belirleyin. Kendi sağlığınıza ve ekonominize iyi gelmediği gibi, aileniz açısından da maddi ve manevi zararlara yol açabilir.

İlk günden kesin konuşmayın. Sigarayı bırakmaya karar verdiğiniz ilk günde "bu iş kesin bitti" psikolojisine bürünmeyin. Unutulmamalıdır ki, sigara içerdiği yüksek nikotinle yıllar boyunca sizi kendisine alıştırmıştır. Temkinli adım atmakta fayda vardır.

Uzmanlara danışın. Sigara bırakmada yardım almaktan çekinmeyin. Gerekirse konu ile ilgili uzmanlardan, doktorlardan yardım isteyip ilaç önerisi alın.

Psikolojik destek almaya hazır olun. Sigarayı bırakmanın maddi halden ziyade manevi yöne ilişkin bir olgu olması, sigarayı bırakma sürecinde sizi psikolojik olarak sarsıntılara açık hale getirebilir. Bu süreçte aileniz, eşiniz, dostunuz veya çeşitli uzmanlardan psikolojik yardım alabilirsiniz.

Çevrenizi sigaralardan arındırın. Çalıştığınız ofiste çekmecenizde veyahut evde masanın üstünde… Sigaranızı bırakmadan önce sigaranızı nerelere koyduğuysanız sigaraları alın ve çöpe atın. Gözünüzün önünde sigara tutmayın.

İlk problemde sigaraya dönmeyin. Günlük hayat içerisinde karşılaştığınız ilk zorlukta sigarayı çözüm yolu olarak görmeyin. Alternatifleri belirleyin. Tespih çekmek, çekirdek çitlemek, müzik dinlemek ya da sakız çiğnemek… Doğru olanı belirleyin!

Ödül mekanizması oluşturun. Sigarayı bırakma eyleminden sonra belirli aralıklarla (her geçen hafta, her geçen ay, her geçen yıl gibi) kendinizi ödüllendirin.

SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN İPUÇLARI

Hedeflediğiniz bırakma gününden 2 hafta önce, katran ve nikotin içeriği düşük bir markaya geçin. Bu, sigara içme davranışınızı değiştirmenize yardımcı olacaktır.

Her bir sigaranın sadece yarısını için.

Her gün ilk sigaranızı yakmayı bir saat geciktirin.

Günün yalnızca tek ya da çift saatlerinde içme kararı alın.

Yeme alışkanlığınızı, sigarayı azaltmanıza yardımcı ola¬cak şekilde değiştirin. Örneğin süt için. (çoğu kimse sütün sigarayla gitmediğini düşünür)

Kafanızı toplamak" istediğinizde sigara yerine bir bar¬dak meyve suyu için.

Kül tablalarınızı boşaltmayın. Bu her gün kaç sigara içtiğinizi size hatırlatacak, izmaritlerin görüntü ve kokuları hoş olmayacaktır.

İçtiğiniz her bir sigaranın farkına varın. Ters elinizi kullanarak, sigarayı farklı bir cebinize ya da her zaman koyduğunuzdan başka yerlere koyarak otomatik olarak sigaraya uzanma davranışınızı kırın.