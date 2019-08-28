Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Bu besin iştah kontrolü sağlayarak zayıflamaya yardımcı oluyor

Bu besin iştah kontrolü sağlayarak zayıflamaya yardımcı oluyor

Diyetisyen Canel Öner, lif açısından zengin olan armutun zayıflamaya yardımcı olacağını belirterek, "Armudun içinde bulunan lifler acıkmayı geciktirerek kan şekerini dengede tutar ve iştah kontrolü sağlar." dedi.

AA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2019 14:17 Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 14:34
Bu besin iştah kontrolü sağlayarak zayıflamaya yardımcı oluyor

Glisemik indeksin, karbonhidrat içeren gıdaların kan şekerini nasıl yükselttiğini ölçen bir değer olduğunu aktaran Öner, "Yüksek glisemik indekse sahip besinler, kan şekerini orta ya da düşük glisemik indeksli besinlerden daha hızlı yükseltir. Sağlıklı kilo vermek ve ideal kiloyu korumak için düşük glisemik indeksli karbonhidratlar tüketilmelidir." diye konuştu.

Öner, düşük glisemik indeksli beslenmenin insülin düzeylerini ve insülin direncini de azaltacağını dile getirerek, "İncir, muz, karpuz, kavun ve üzümün glisemik indeksi diğer meyvelere oranla daha yüksektir ve daha çabuk acıktırır. Glisemik endeksi düşük meyveler ise elma, , şeftali, erik ve kiraz gibi meyvelerdir. Glisemik indeksi yüksek olan meyvelerin tüketim miktarına özellikle daha da dikkat edilmesi gerekiyor. O nedenle ara öğün şeklinde 1 porsiyon tüketilebilir." şeklinde konuştu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu besin iştah kontrolü sağlayarak zayıflamaya yardımcı oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN