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listelerine alınmıyorlardı ama meğer bu masummuş! İşte !

Hastalıklardan korunmak için alınabilecek en önemli önlemlerden biri de sağlıklı beslenme. arasından yapılan sağlıklı seçimler beraberinde zinde ve hastalıklara karşı hazırlıklı bir vücudu beraberinde getirir. Size bu haberimizde bahsedeceğimiz besinler ise adeta mucize gibi. Çünkü onları tercih etmeniz için çok güzel bir sebep var. Bu süper besinleri sınırsız tüketebilirsiniz. olan bu besinler zayıflamayı isteyenlerinde tercihlerini arasına girebilir. Peki hangileri? neler? listelerine eklenebilecek süper besinler hangileri? İşte tüm bu soruların cevapları listesi...

Giriş Tarihi: 28.8.2019 15:09 Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 15:30
Diyet listelerine alınmıyorlardı ama meğer bu besinler masummuş! İşte sınırsız yiyebileceğiniz besinler!

Hastalıklarla mücadele etmek için, besleyici ve sağlıklı ürünler tüketmeniz gerekiyor. Bu hem daha besleyicidir hem de sizi daha enerjik hissettirir. İşte bu besinlerden bazıları...

KARNABAHAR

Karnabahar aslında bir çiçek cinsi olduğu için, bol bol fosfor, vitamin, cinsiyet hormonu, bol E vitamini ve protein içerir. Yalnızca 25 kalori içeren karnabahar zayıflatıcı etkisinin yanı sıra özellikle C ve K vitaminleri açısından zengindir. Faydalarından maksimum seviyede yararlanmak için çiğ tüketilmesi önerilmektedir.

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Diyet listelerine alınmıyorlardı ama meğer bu besinler masummuş! İşte sınırsız yiyebileceğiniz besinler!
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