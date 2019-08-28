Diyet listelerine alınmıyorlardı ama meğer bu besinler masummuş! İşte sınırsız yiyebileceğiniz besinler!

Hastalıklarla mücadele etmek için, besleyici ve sağlıklı ürünler tüketmeniz gerekiyor. Bu besinler hem daha besleyicidir hem de sizi daha enerjik hissettirir. İşte bu besinlerden bazıları...

KARNABAHAR



Karnabahar aslında bir çiçek cinsi olduğu için, bol bol fosfor, vitamin, cinsiyet hormonu, bol E vitamini ve protein içerir. Yalnızca 25 kalori içeren karnabahar zayıflatıcı etkisinin yanı sıra özellikle C ve K vitaminleri açısından zengindir. Faydalarından maksimum seviyede yararlanmak için çiğ tüketilmesi önerilmektedir.