Göz kapağı düşüklüğüne dikkat! Ciddi hastalıkların habercisi mi?

Göz kapağı düşüklüğü sadece görme problemleri yaratmaz aynı zamanda vücudumuzun bizlere verdiği bir sinyal olabilir! Yüzümüzde en çok dikkat çeken organımız olan göz aynı zamanda vücudumuzdaki organların aynası görevini de görüyor. Estetik görüntüden ziyade çoğu hastalığın belirtilerinin ilk vurduğu yer gözlerimizdir. İşte göz kapağı düşüklüğü hakkında bilmeniz gerekenler…

GÖZ KAPAĞI DÜŞÜKLÜĞÜNE DİKKAT EDİN!

Göz kapağının normalden daha düşük seviyede olması "pitoz" olarak adlandırılır. Hastalar çoğu zaman bu durumu kaşlarını kaldırarak veya başlarını geriye doğru iterek dengelemeye çalışırlar. Sorun bazen gözün tamamen kapanmasına bile neden olabilir. Göz kapağında ödem, enflamasyon, tümöral durumlar, kontakt lens kullanımı, göz kapağının travmatik nedenlerle ve yaşa bağlı olarak gevşemesi ile sarkması gibi pek çok durum gerçek nörolojik nedenlerle karışabilir.

Göz kapağı düşüklüğüne yol açan nörolojik nedenler arasında; göz kapağını kaldırmakla görevli sinirin diyabet ve hipertansiyona bağlı olarak hasarlanması ya da kafa içindeki seyri sırasında oluşan basılar, sinir-kas kavşağındaki birtakım patolojiler ve göz kaslarını da etkileyen bazı kas hastalıkları sayılabilir. Yine beyin sapı ve boyun omurilik bölgesi patolojileri, akciğer tümörleri göz kapağı düşüklüğüyle giden özel bir tabloya yol açabilirler.

Kapak düşüklüğü yakınmasıyla başvuran bir hastada ayrıntılı bir sorgulama ve nörolojik muayene ile sorunun hangi nedene bağlı olabileceği kısmen anlaşılabilir. Kapak düşüklüğünün ne zaman fark edildiği, tek veya çift taraflı mı olduğu, gün içinde değişkenlik gösterip göstermediği, ek başka bir yakınma olup olmadığı, öyküde diyabet ve hipertansiyon sorgulanması gereken özelliklerdir.

Her hastada nöro-görüntüleme yapmaya gerek yoktur. Beraberinde gözbebeklerinde asimetri veya göz hareketlerinde kısıtlılık olan hastalarda daha dikkatli olunmalıdır. Olası bir nörolojik nedeni araştırırken ayrıntılı bir göz muayenesi yapılarak, gözle ilgili diğer nedenlerin de dışlanması uygun olacaktır. Kapak düşüklüğüne yol açan etkene bağlı olarak klinik düzelme de değişiklik gösterir. Kalıcı kapak düşüklüğü gelişen hastalarda kapak kaldırma operasyonları gündeme gelebilir.