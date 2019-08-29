Alerjiye sebep olan bitkiler nelerdir? Bahar ve sonbaharda alerjiye neden olan bitki türleri

Bazı polenler kışın bile hayatta kalabilir ve yıl boyunca bağışıklık sistemi ile tahribata neden olabilir. Tüm bu polenler, antihistaminik ve dekonjestan üreticileri için gelişen bir pazar yarattı, ancak milyonlarca insanı rahatlatmak için yalvaran alerjileri bıraktı.

Bahar Poleni Alerjileri

Kış sonu ve baharın erken dönemleri ağaç alerjisi mevsimidir. Bazı ağaçlar polenlerini ocak ayının başlarında salmaya başlarken, diğerleri yaz aylarında saldırılarına devam eder. Neyse ki, 50.000'den fazla ağaç türünün sadece 100'ü alerjiye neden oluyor.

Ağaç polenleri kuru ve hafiftir, bu nedenle rüzgarda çok uzak mesafelere gidebilirler. En kötü ağaç alerjenlerinden bazıları şunlardır:

kızılağaç

kül

kayın

huş ağacı

kutu yaşlı

sedir

kavak

hurma ağacı

karaağaç

dut

Kuzey Amerika cevizi

ardıç

meşe

pekan

Phoenix palm

Kırmızı akçaağaç

gümüş akçaağaç

çınar

ceviz

Söğüt

Alerjisi olan çoğu kişi yalnızca bir ağaç tipine alerjisi vardır, ancak çapraz reaksiyonun bir sonucu olarak alerjik bir reaksiyon yaşamak mümkündür. Bir alerjendeki proteinler (genellikle bir polen), diğerindeki proteinlere (genellikle bir gıdada) çok benzer olduğunda çapraz reaksiyon oluşur.

Yaygın bir çapraz reaksiyon örneği, huş poleni ve elmalardır. Bazı polenlere veya yiyeceklere maruz kaldığınızda ortaya çıkan alerji semptomlarını fark ederseniz doktorunuzla konuşun. Belirli bir yemek yerken ağızda kaşıntı veya karıncalanma yaşayabilirsiniz. Bir alerji testi çapraz reaksiyonu doğrulayabilir.