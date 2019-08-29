Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Alerjiye sebep olan bitkiler nelerdir? Bahar ve sonbaharda alerjiye neden olan bitki türleri

Alerjiye sebep olan bitkiler nelerdir? Bahar ve sonbaharda alerjiye neden olan bitki türleri

Yüzlerce bitki türü polenlerini her yıl havaya bırakarak birçok insanda alerjik reaksiyonlara neden olur. Ancak, saman nezlesiyle ilişkili kaşıntı, hapşırma ve sulu gözlerin çoğundan az sayıda bitki sorumludur. Peki, alerjiye neden olan bitkiler nelerdir? İşte, özellikle bahar ve sonbahar mevsimlerinde alerjiye sebep olan bitki türleri...

Giriş Tarihi: 29.8.2019 13:22 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 13:44
Alerjiye sebep olan bitkiler nelerdir? Bahar ve sonbaharda alerjiye neden olan bitki türleri

Bazı polenler kışın bile hayatta kalabilir ve yıl boyunca bağışıklık sistemi ile tahribata neden olabilir. Tüm bu polenler, antihistaminik ve dekonjestan üreticileri için gelişen bir pazar yarattı, ancak milyonlarca insanı rahatlatmak için yalvaran alerjileri bıraktı.
Bahar Poleni Alerjileri
Kış sonu ve baharın erken dönemleri ağaç alerjisi mevsimidir. Bazı ağaçlar polenlerini ocak ayının başlarında salmaya başlarken, diğerleri yaz aylarında saldırılarına devam eder. Neyse ki, 50.000'den fazla ağaç türünün sadece 100'ü alerjiye neden oluyor.

Ağaç polenleri kuru ve hafiftir, bu nedenle rüzgarda çok uzak mesafelere gidebilirler. En kötü ağaç alerjenlerinden bazıları şunlardır:

  • kızılağaç
  • kül
  • kayın
  • huş ağacı
  • kutu yaşlı
  • sedir
  • kavak
  • hurma ağacı
  • karaağaç
  • dut
  • Kuzey Amerika cevizi
  • ardıç
  • meşe
  • pekan
  • Phoenix palm
  • Kırmızı akçaağaç
  • gümüş akçaağaç
  • çınar
  • ceviz
  • Söğüt

Alerjisi olan çoğu kişi yalnızca bir ağaç tipine alerjisi vardır, ancak çapraz reaksiyonun bir sonucu olarak alerjik bir reaksiyon yaşamak mümkündür. Bir alerjendeki proteinler (genellikle bir polen), diğerindeki proteinlere (genellikle bir gıdada) çok benzer olduğunda çapraz reaksiyon oluşur.

Yaygın bir çapraz reaksiyon örneği, huş poleni ve elmalardır. Bazı polenlere veya yiyeceklere maruz kaldığınızda ortaya çıkan alerji semptomlarını fark ederseniz doktorunuzla konuşun. Belirli bir yemek yerken ağızda kaşıntı veya karıncalanma yaşayabilirsiniz. Bir alerji testi çapraz reaksiyonu doğrulayabilir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Alerjiye sebep olan bitkiler nelerdir? Bahar ve sonbaharda alerjiye neden olan bitki türleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN