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nedir? Mayonez alerjisine ne neden olur?

Gıda alerjileri çok yaygındır. Gıda alerjileri, vücudunuz gıdadaki bir maddeye aşırı tepki verdiğinde ve onu yabancı istilacı olarak tanımladığında ortaya çıkar. Alerjenle savaşmak için, vücudunuz alerjik reaksiyona neden olan çeşitli maddeleri serbest bırakır. En çok alerjiye neden olan gıdalardan birisi de mayonezdir. Peki, nedir ve alerjiye hangi içerik neden olur? İşte mayonez alerjisi ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Giriş Tarihi: 29.8.2019 13:43 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 13:44
Mayonez alerjisi nedir? Mayonez alerjisine ne neden olur?

Mayonezdeki en yaygın alerjen yumurtadır. Nadir durumlarda, mayonezdeki diğer bileşenler alerjik reaksiyona neden olabilir. Amerikan Allerji, Astım ve İmmünoloji Koleji'ne (ACAAI) göre, yumurta alerjileri çoğunlukla çocukları etkiler. Aslında, çocukların yaklaşık yüzde ikisi yumurtalara alerjisi var, ancak yüzde 70'i 16 yaşına geldiğinde alerji sorununu aşıyor.

Mayonez alerjisine ne sebep olur?
Belirtileriniz yeterince şiddetli ise, anafilaktik şoka girebilirsiniz. Bu, kan basıncınızın düşmesine ve solunum yollarının daralmasına neden olarak nefes almayı zorlaştırır. Bu hayatı tehdit edici olabilir.

En yaygın sekiz gıda alerjisi:

  • inek sütü
  • yumurtalar
  • fındık ağacı
  • yer fıstığı
  • kabuklu deniz hayvanı
  • buğday
  • soya
  • balık

Mayonez bu listede görünmese de, mayonezde bulunan en yaygın gıda alerjeni yumurtadır.

Mayonez alerjisine ne sebep olur?
Belirtileriniz yeterince şiddetli ise, anafilaktik şoka girebilirsiniz. Bu, kan basıncınızın düşmesine ve solunum yollarının daralmasına neden olarak nefes almayı zorlaştırır. Bu hayatı tehdit edici olabilir.
Mayonezdeki en yaygın alerjen yumurtadır. Nadir durumlarda, mayonezdeki diğer bileşenler alerjik reaksiyona neden olabilir.
Ayrıca, alerjiden ziyade mayonez ile gıda intoleransına sahip olmak da mümkündür. Alerjiler bağışıklık sisteminizin tepki vermesine neden olurken, gıda intoleransları sindirim sisteminizin reaksiyona girmesine neden olur.

Yiyecek intoleransınız varsa, genellikle söz konusu yiyeceğin az miktarda yiyebilirsiniz. Ancak bir gıda alerjiniz olduğunda, az miktarda gıda bile yaşamı tehdit edici bir reaksiyona neden olabilir.

Mayonezde neler var?
Malzemeler mayonez üreticisine veya ev yapımı olup olmamasına göre değişir.

Ev yapımı mayonez tarifleri genellikle şunları gerektirir:

  • yumurta sarısı
  • taze limon suyu
  • beyaz şarap sirkesi
  • Dijon hardalı
  • tuz
  • nötr aromalı bir yağ (kanola, avokado, aspir)
  • Ticari çeşitleri olabilir:
  • soya yağı
  • yumurta ve yumurta sarısı
  • damıtılmış sirke
  • Su
  • tuz
  • şeker
  • limon suyu konsantresi

kurutulmuş sebzeler ve otlar, kurutulmuş sarımsak veya soğan gibi
kalsiyum disodyum EDTA gibi koruyucular
doğal tatlandırıcılar

Alerji belirtileri
Yiyecek alerjilerinin çoğu - yumurta, fındık, süt veya başka bir şeyden kaynaklansınlar - aynı semptomları yaratırlar. Yumurta alerjisi semptomları şunları içerebilir:

  • kurdeşen
  • isilik
  • karın krampları
  • kusma
  • ishal
  • göğüs ağrısı
  • solunum yollarınız şişerken solunum zorluğu
  • zayıflık ve karışıklık

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Mayonez alerjisi nedir? Mayonez alerjisine ne neden olur?
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