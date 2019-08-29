Mayonez alerjisi nedir? Mayonez alerjisine ne neden olur?

Mayonezdeki en yaygın alerjen yumurtadır. Nadir durumlarda, mayonezdeki diğer bileşenler alerjik reaksiyona neden olabilir. Amerikan Allerji, Astım ve İmmünoloji Koleji'ne (ACAAI) göre, yumurta alerjileri çoğunlukla çocukları etkiler. Aslında, çocukların yaklaşık yüzde ikisi yumurtalara alerjisi var, ancak yüzde 70'i 16 yaşına geldiğinde alerji sorununu aşıyor.

Mayonez alerjisine ne sebep olur?

Belirtileriniz yeterince şiddetli ise, anafilaktik şoka girebilirsiniz. Bu, kan basıncınızın düşmesine ve solunum yollarının daralmasına neden olarak nefes almayı zorlaştırır. Bu hayatı tehdit edici olabilir.

En yaygın sekiz gıda alerjisi:

inek sütü

yumurtalar

fındık ağacı

yer fıstığı

kabuklu deniz hayvanı

buğday

soya

balık

Mayonez bu listede görünmese de, mayonezde bulunan en yaygın gıda alerjeni yumurtadır.

Mayonez alerjisine ne sebep olur?

Belirtileriniz yeterince şiddetli ise, anafilaktik şoka girebilirsiniz. Bu, kan basıncınızın düşmesine ve solunum yollarının daralmasına neden olarak nefes almayı zorlaştırır. Bu hayatı tehdit edici olabilir.

Mayonezdeki en yaygın alerjen yumurtadır. Nadir durumlarda, mayonezdeki diğer bileşenler alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ayrıca, alerjiden ziyade mayonez ile gıda intoleransına sahip olmak da mümkündür. Alerjiler bağışıklık sisteminizin tepki vermesine neden olurken, gıda intoleransları sindirim sisteminizin reaksiyona girmesine neden olur.

Yiyecek intoleransınız varsa, genellikle söz konusu yiyeceğin az miktarda yiyebilirsiniz. Ancak bir gıda alerjiniz olduğunda, az miktarda gıda bile yaşamı tehdit edici bir reaksiyona neden olabilir.

Mayonezde neler var?

Malzemeler mayonez üreticisine veya ev yapımı olup olmamasına göre değişir.

Ev yapımı mayonez tarifleri genellikle şunları gerektirir:

yumurta sarısı

taze limon suyu

beyaz şarap sirkesi

Dijon hardalı

tuz

nötr aromalı bir yağ (kanola, avokado, aspir)

Ticari çeşitleri olabilir:

soya yağı

yumurta ve yumurta sarısı

damıtılmış sirke

Su

tuz

şeker

limon suyu konsantresi

kurutulmuş sebzeler ve otlar, kurutulmuş sarımsak veya soğan gibi

kalsiyum disodyum EDTA gibi koruyucular

doğal tatlandırıcılar

Alerji belirtileri

Yiyecek alerjilerinin çoğu - yumurta, fındık, süt veya başka bir şeyden kaynaklansınlar - aynı semptomları yaratırlar. Yumurta alerjisi semptomları şunları içerebilir:

kurdeşen

isilik

karın krampları

kusma

ishal

göğüs ağrısı

solunum yollarınız şişerken solunum zorluğu

zayıflık ve karışıklık