Depresyona ne iyi gelir? Kaygı ve depresyonu azaltmaya yardımcı olan gıdalar

Kaygılı olmak, yani anksiyete ve depresyon dünya genelinde birçok insan için ortak bir problemdir. Bu sağlık sorununu gidermek için çoğu zaman ilaç tedavisi gereklidir. İlaçların yanı sıra, kaygı semptomlarını azaltmaya yardımcı olmak için egzersizden derin nefes almaya kadar kullanabileceğiniz birkaç strateji vardır. Ek olarak, çoğunlukla beyin güçlendirici özellikleri nedeniyle semptomlarınızın ciddiyetini azaltmaya yardımcı olabilecek bazı yiyecekler vardır.

İşte anksiyete rahatlama sağlayabilecek yiyecek ve içecekler

1. Somon balığı

Somon kaygıyı azaltmada faydalı olabilir. D vitamini ve omega-3 yağ asitleri eikosapentaenoik asit (EPA) ve docoheksaenoik asit (DHA) dahil olmak üzere beyin sağlığını destekleyen besinleri içerir. EPA ve DHA, sakinleştirici ve rahatlatıcı özelliklere sahip olabilen nörotransmiterler dopamin ve serotoninin düzenlenmesine yardımcı olabilir. Ek olarak, araştırmalar bu yağ asitlerinin iltihabı azaltabildiğini ve anksiyete gibi zihinsel bozuklukların gelişmesine yol açan beyin hücre işlev bozukluklarını önleyebileceğini göstermektedir.

2. Papatya

Papatya kaygıyı azaltmaya yardımcı olabilecek bir bitkidir. Enflamasyonu azalttığı kanıtlanmış yüksek miktarda antioksidan içerir ve bu da anksiyete riskini azaltır. Birçok çalışma, papatya ve anksiyete rahatlama arasındaki ilişkiyi incelemiştir.

3. Zerdeçal

Zerdeçal, beyin sağlığını destekleme ve anksiyete bozukluklarını önlemede rolünü incelemiş bir bileşik olan kurkümin içeren bir baharattır. Hayvan ve test tüpü çalışmaları, kurkumin'in beyindeki omega-3 yağ asidi DHA'sını, vücudunuzun daha verimli sentezlemesine yardımcı olarak artırabileceğini göstermektedir.

4. Bitter Çikolata

Günlük beslenme programınıza biraz koyu çikolata koymak da kaygıyı hafifletmek için yardımcı olabilir. Bitter çikolata, beyin fonksiyonuna faydalı olabilecek antioksidanlar olan flavonoller içerir. Bunu beyine kan akışını iyileştirerek ve stresli durumlara uyum sağlama yeteneğini artırarak yaparlar.

5. Yoğurt

Kaygı probleminiz varsa, yoğurt, diyetinize dahil etmek için harika bir besindir. Bazı yoğurt türlerinde bulunan probiyotikler veya sağlıklı bakteriler ruh sağlığı da dahil olmak üzere refahınızın çeşitli yönlerini iyileştirebilir.