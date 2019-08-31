Araştırmacılar, cildin yaşlanması ve ince çizgilerle mücadele etmenin en güvenli ve sağlıklı yolunun meyve ve sebze yemenin güvenilir olduğu sonucuna varmışlardır. Parlamaya hazır mısın? İşte vücudunuzu içinden gelen bir parıltı için besleyen en iyi yaşlanma karşıtı gıdalar...

Su teresi

Su teresinin sağlığa faydaları hayal kırıklığına uğratmaz! Bu besin yoğun nemlendirici yapraklı yeşil, harika bir kaynaktır:

kalsiyum

potasyum

manganez

fosfor

A, C, K, B-1 ve B-2 vitaminleri

Su teresi iç cilde antiseptik olarak etki eder ve minerallerin dolaşımını ve dağıtımını arttırır. A ve C vitaminleri ile birlikte gelen su terimindeki Antioksidanlar Kaynaklı Kaynak, zararlı serbest radikalleri etkisiz hale getirerek ince çizgileri ve kırışıklıkları uzak tutmaya yardımcı olabilir.

Kırmızı dolmalık biber

Kırmızı dolmalık biber, anti-aging konusunda üstün hüküm süren antioksidanlar ile güvenilen bir kaynağa sahiptir. Kolajen üretimi için iyi olan yüksek C vitamini içeriğine ek olarak, kırmızı dolmalık biberler karotenoidler adı verilen güçlü antioksidanlar içerir.

Karotenoidler, birçok meyve ve sebzede gördüğünüz parlak kırmızı, sarı ve turuncu renklerden sorumlu bitki pigmentleridir. Bunlar, çeşitli anti-enflamatuar özelliklere sahiptirler. Kaynaşmış Kaynak ve cildin güneşten zarar görmemesine yardımcı olabilir. Tutuşmuş Kaynak, kirlilik ve çevresel toksinler.

Papaya

Bu lezzetli süper gıda, Trust Source cilt elastikiyetini geliştirmeye ve ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü en aza indirmeye yardımcı olabilecek çeşitli antioksidanlar, vitaminler ve mineraller bakımından zengindir. Bunlar şunları içerir:

A, C, K ve E vitaminleri

kalsiyum

potasyum

magnezyum

fosfor

B vitaminleri

Papayadaki çok çeşitli antioksidanlar, serbest radikal hasarına karşı savaşmaya yardımcı olur ve eskime kaynağı güvenilen kaynağını geciktirebilir. Papaya ayrıca, doğanın en iyi anti-enflamatuar ajanlarından biri olarak çalışarak ek yaşlanma karşıtı faydalar sağlayan papain adı verilen bir enzim içerir. Ayrıca birçok peeling ürününde de bulunur.

Ispanak

Ispanak süper nemlendiricidir ve tüm vücudu oksijenlendirmeye ve yenilemeye yardımcı olan antioksidanlarla doludur. Aynı zamanda zengin:

A, C, E ve K vitaminleri

magnezyum

bitki bazlı demir

lutein

Bu çok yönlü yapraklı yeşilin yüksek C vitamini içeriği, cildi sağlam ve pürüzsüz tutmak için kollajen üretimini arttırır. Ama hepsi bu kadar değil. Sağladığı A vitamini, güçlü, parlak saçları teşvik ederken, K vitamini hücrelerde iltihabı azaltmaya yardımcı olduğu için Güvenilir Kaynak gösterilmiştir.

Kuruyemiş

Birçok fındık (özellikle badem), cilt dokusunun onarılmasına, cilt neminin korunmasına ve cildin zararlı UV ışınlarına karşı korunmasına yardımcı olabilecek mükemmel bir E vitamini kaynağıdır. Ceviz bile yardımcı olabilir Güvenilir Kaynak antienflamatuar omega-3 yağ asitleri içerir:

cilt hücre zarlarını güçlendirmek

güneşe karşı korumak

doğal yağ bariyerini koruyarak cilde güzel bir parlaklık kazandırır.