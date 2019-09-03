Beslenme çantasına 1 avuç kuruyemiş koyun

BUGÜN NELER OLDU

Milyonlarca öğrenci için ilk ders zilinin çalmasına günler kaldı. Biruni Üniversite Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Gamze Çakaloğlu, günün büyük bölümünü okulda geçirecek olan çocuklar için doğru beslenme ve sağlıklı beslenme çantası hazırlama ile ilgili bilgiler verdi…Yapılan araştırmalar ülkemizde çocukların yarısından fazlasının kahvaltı yapmadığını gösteriyor. Kahvaltı, besin değeri ve çeşitliliği bakımından okul çocukları için en önemli öğündür. Gün içinde vücudun gereksinim duyduğu en önemli besin kaynakları kahvaltı ile karşılanıyor.Kahvaltı yapmak kadar kahvaltının içeriği de çok önemli. Kahvaltıda; proteinden zengin süt, yumurta, peynir tüketilmelidir. Bağışıklığı güçlendiren, vitamin ve mineral kaynağı taze sebze ve meyveler ile çocuklarda günlük enerji ihtiyacının çoğunluğunu sağlayan ekmek, tahıl gevreği gibi besinler de kahvaltı sofrasında yerini almalıdır.Süt, peynir, yoğurt, kefir, ayran gibi süt ürünleri çocukların güçlü kemiklere, dişlere ve kaslara sahip olması için gerekli olan protein, kalsiyum ve D vitaminini sağlar. Çocukların günde 2-3 su bardağı kadar süt, yoğurt, kefir veya ayran; 1 kibrit kutusu kadar beyaz peynir tüketmeleri önemlidir. Bu gruptan günde 2-3 porsiyon tüketilmelidir.Tahıllar, vücudun temel enerji kaynağıdır. Demir, magnezyum, selenyum, B vitaminleri ve diyet posası gibi besin ögelerinin kaynağıdır. Ekmek ve tahıllardan günlük tüketilmesi önerilen miktar çocuklar için 5-9 porsiyondur.Fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişler ve kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm gibi kuru meyveler hem okul başarısını olumlu etkileyeceği, hem de enerji vereceği için her gün çocukların beslenme çantasında bir avuç yer almalıdır.Okul dönemi, aynı zamanda hastalıkların da arttığı dönemdir. Sebze ve meyveler; mineral, vitamin ve antioksidan özellikleriyle büyüme ve gelişmeye yardımcı olurken, aynı zamanda çocukların bağışıklık sistemini güçlendirir. Günlük tüketilmesi önerilen miktar çocuklar için 8 porsiyondur.Süt-haşlanmış yumurta-domatessalatalık- ekmekTaze sıkılmış meyve suyu-peynirli omlet- zeytin1–2 dilim ekmek- peynir-zeytinbal- yumurta–sütPeynirli tost (tam buğday ekmeği)– 1 küçük porsiyon meyve-sütTam buğday unundan krep-peynir -bal veya ev yapımı reçel–sütPeynirli omlet- 1-2 dilim tam buğday ekmeği-süt–meyveTaze sıkılmış meyve suyu, ev yapımı poğaça, kuruyemişAyran, simit, meyve-sebze dilimleriTaze sıkılmış meyve suyu, peynirli sandviç, kuruyemişAyran, ekmek arası köfte (yağsız tavada)2-3 dilim sebzeli börek, ayranPeynirli tost, meyveli yoğurtTon balıklı yeşillikli sandviç, ayran, kuru meyve2-3 adet kıymalı ev poğaçası, meyve, sütlü tatlıTam tahıllı ekmekle hazırlanmış tavuklu sandviç, ayran, cevizli ev keki