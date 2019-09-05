Şehir efsanesi değil gerçek çıktı! 12 hafta boyunca tükettikleri süper besinlerin inanılmaz faydaları...

Havaların soğumasıyla bağışıklık sistemimiz zayıflıyor. Merak etmeyin, kış hastalıklarından bağışıklığı güçkendiren besinlerle korunmak mümkün! Serbest radikal denen maddeler hücre içine girer ve hücrelerde hasara neden olarak kalp ve damar hastalıkları, kanser, diyabet, grip, nezle gibi rahatsızlıklara zemin hazırlar. Yediğimiz birçok besinde bulunan antioksidanlar ise bu serbest radikalleri etkisiz hale getirip, bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

Diyetisyen Gözde Serin, bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalar hakkında bilgi verdi. İşte bağışıklığınızı güçlendirerek kışın hastalıklardan korunmanızı sağlayan besinler!