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Şehir efsanesi değil gerçek çıktı! 12 hafta boyunca tükettikleri süper besinlerin inanılmaz ...

12 hafta boyunca tükettikleri süper besinlerin inanılmaz şaşırtıyor! Havaların bir sıcak bir soğuk olduğu bugünlerde hastalıklarda kol geziyor. Sık sık hasta oluyorsanız bağışıklık sisteminiz zayıf düşmüş olabilir. Merak etmeyin doğa bize hastalıklardan korunma konusunda da çok yardımcı. Bağışıklığımızı güçlendiren süper sağlıklı doğada mevcut. etkisine sahip besinlerin başında hiç kuşkusuz , gelmekte. Peki nelerdir? hangileri? Sağlığımıza faydalı antibiyotik etkisi olan besinleri nasıl ve ne kadar tüketmeliyiz? İşte tüm bu soruların cevapları ve bağışıklığı güçlendiren besinler...

Giriş Tarihi: 5.9.2019 16:03 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 16:59
Şehir efsanesi değil gerçek çıktı! 12 hafta boyunca tükettikleri süper besinlerin inanılmaz faydaları...

Havaların soğumasıyla bağışıklık sistemimiz zayıflıyor. Merak etmeyin, kış hastalıklarından bağışıklığı güçkendiren besinlerle korunmak mümkün! Serbest radikal denen maddeler hücre içine girer ve hücrelerde hasara neden olarak kalp ve damar hastalıkları, kanser, diyabet, grip, nezle gibi rahatsızlıklara zemin hazırlar. Yediğimiz birçok besinde bulunan antioksidanlar ise bu serbest radikalleri etkisiz hale getirip, bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

Diyetisyen Gözde Serin, bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalar hakkında bilgi verdi. İşte bağışıklığınızı güçlendirerek kışın hastalıklardan korunmanızı sağlayan !

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Şehir efsanesi değil gerçek çıktı! 12 hafta boyunca tükettikleri süper besinlerin inanılmaz faydaları...
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