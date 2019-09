Et yemeyende felç riski daha yüksek

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi uzmanları vegan ve vejetaryen beslenme üzerine bir araştırma yayımladı. BBC'deki habere göre uzmanlar, vegan ve vejetaryen beslenme tarzını benimseyenlerde kalp rahatsızlıklarının daha az görüldüğünü ama felç riskinin ise et yiyenlere kıyasla daha fazla olduğunu söyledi. Araştırmanın sonuçlarında vegan ve vejetaryenlerin kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskinin et yiyenlere oranla yüzde 22 daha düşük olduğu kaydedildi. Ama araştırmacılara göre vegan ve vejetaryenlerin, et yiyenlere oranla felç olma riskleri beşte bir kat daha fazla. Bunun kısmen vitamin eksikliğinden kaynaklanabileceği vurgulandı.