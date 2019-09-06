Ketojenik diyet nedir? Ketojenik diyet nasıl yapılır?

Ketojenik diyet, Şahan Gökbakar gibi birçok ünlünün kısa zamanda sağlıklı zayıflamasını sağlayan bir diyet türüdür. Düşük karbonhidrat tüketimi sayesinde yağlar daha hızlı bir şekilde yakılır. Sağlıklı yağ tüketimini öneren diyet türü son zamanların fenomen diyeti haline geldi. Bu tarz diyet çeşitlerinin uzman gözetiminde yapılması gerektiğini de hatırlatıyor ve bu diyete başlamadan önce haberimize bir göz atmanızı öneriyoruz. Peki, Ketojenik diyet nedir? Nasıl yapılır? İşte detaylar...

KETOJENİK DİYET

Genellikle vücudumuz, karbonhidrattan enerji alarak glikoza dönüşür. Ancak, karbonhidrat eksikliği varsa, vücut gerekli enerjiyi elde etmek için yağları kullanmaya başlar. Ketojenik diyet çok düşük karbonhidrat, orta miktarda protein ve yüksek yağ alınan bir diyet sistemidir. Böylece vücut, enerji sağlamak için yağ yakmak zorunda kalıyor. Amacı vücudun enerji sistemini değiştirmektir.

Ketojenik diyet özellikle yüksek dayanıklılık gerektiren triatlon (yüzme, bisiklet ve koşu) ve maraton sporcuları tarafından kullanılır.

Farklı çalışmalara göre, ketojenik diyet açlık hormonu olan ghrelin üretimini bastırmaya yardımcı olur.

Ketojenik diyet diğer diyetlerden farklıdır kurallarına uyulduğunda, bir kişi sadece yağ kaybı nedeniyle kilo kaybeder - yani kas kütlesi aynı kalır.

KETOJENİK DİYET ÖZELLİKLERİ

Ketojenik diyetin ana avantajı, herhangi bir kas kütlesini içermeyen yağ çözünmesinden dolayı hızlı kilo kaybının meydana gelmesidir. Ayrıca asla acıkmayacaksınız. İşte diyetin ana ilkeleri...

Ketojenik diyet, farklı yiyecekleri ayrı ayrı yemenizi istemez. İster mantar isterse yumurta olsun, izin verilen yiyeceklerin herhangi biriyle et yiyebilirsiniz.

Yiyeceklere tat veren ve elektrolit dengesini yeniden kazanmaya yardımcı olan tuzdan vazgeçmeniz gerekmeyecek.

Kalori miktarı ile ilgili herhangi bir öneri olmamasına rağmen, bir günde 5000'den fazla kalori almamalısınız

Diyet, gıda alım süresini saat 18:00'a sınırlamaz. Her zaman yiyebilirsiniz, ama makul miktarlarda.

Kurtulmanın en zor yanı karbonhidrattır. Hayatınızı patates, makarna veya meyve olmadan hayal edemiyorsanız, bu diyet size pek uymayabilir.

Diyet yaparken, vücudunuzdaki keton üretiminin bir yan etkisi olan ağzınızdan asetona benzer bir koku alabilirsiniz. Bu yüzden su içmeye daha fazla özen gösterin.