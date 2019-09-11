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'dan çocuklara beslenme uyarısı

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. , "Çocuklar mutlaka yağ ve proteinle beslensin. Protein yağla yenildiği zaman vücuda çok daha iyi etki ediyor. Yıllarca bizi yağdan korkuttular. Yağ olmasa beyin çalışmaz, beynimiz çalışmasın diye bizi yağsız bıraktılar." dedi.

AA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2019 11:59 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 12:27
Canan Karatay'dan çocuklara beslenme uyarısı

Karatay, yaptığı açıklamada, çocukların mutlu olması için sağlıklı beslenmesi ve yaşaması gerektiğini söyledi.

Sağlık için sadece beslenmenin değil, yaşamın da çok önemli olduğunu vurgulayan Karatay, çocuklara şeker verilmemesi gerektiğini, şekerin çocuklar için adeta zehir olduğunu dile getirdi.

Ekmeklerin de vücutta şekere dönüştüğü için aynı etkiyi yaptığına dikkati çeken Karatay, piyasadaki ekmeklerin vücuda girer girmez şeker olduğunu ifade etti.

Karatay, özellikle bazı tatlı ürünlerde çocukların fizik ve ruh sağlığı gelişimi için gerekli hiçbir besinin bulunmadığını savundu.

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Canan Karatay'dan çocuklara beslenme uyarısı
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