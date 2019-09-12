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Rahim ağzı kanserinin bilinmeyenleri!

Birçoğumuz kanserle ilgili bilgiye sahip olsak da harekete geçmek ve tedavi olmak için geç kalıyoruz. Bu durum kanserin dünyadaki ölüm sebeplerinde zirvede olmasına sebep oluyor. her gün binlerce kişi geç kalınmış teşhis sebebiyle hayatını kaybediyor. Çünkü gerçek anlamda kanseri tanımıyor.

Giriş Tarihi: 12.9.2019 12:42 Güncelleme Tarihi: 12.9.2019 15:00
Rahim ağzı kanserinin bilinmeyenleri!

Rahim ağzı kanseri, ölümlerin zirvesine yaklaşıyor

Rahim ağzı kanserinin en rahatlatıcı yanı erken tanısı mümkün, yeni çıkan aşılarla da gelecekte tamamen ortadan kalkabilecek bir olmasıdır. En korkutucu yanı ise genç kadınlarda görülmesi, rutin kontroller yapılmadığında, erken tanı konulmadığında çok hızlı ilerlemesi ve genç ölümlere sebebiyet vermesidir. Kadınlarda ölüm nedenleri arasında; Dünya'da 2. Türkiye'de ise 9. sırada yer almaktadır.

Dünya'nın birçok bölgesinde en yaygın görülen jinekolojik kanser türü rahim ağzı kanseridir. Türkiye'de 1 yılda 1464 kişiye rahim ağzı kanseri teşhisi konulmaktadır. Üstelik bunların yaklaşık 720'sinin ölümle sonuçlanması olasıdır. Bu rakamlar her ne kadar korkutucu olsa da bizler için bir uyarı niteliği taşımaktadır. Tam da bu yüzden gerekli önlemler alınmalı ve erken tanı ile bu rakamlar minimum düzeye indirilmelidir.

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Rahim ağzı kanserinin bilinmeyenleri!
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