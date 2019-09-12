Rahim ağzı kanserinin bilinmeyenleri!

Rahim ağzı kanseri, ölümlerin zirvesine yaklaşıyor

Rahim ağzı kanserinin en rahatlatıcı yanı erken tanısı mümkün, yeni çıkan aşılarla da gelecekte tamamen ortadan kalkabilecek bir kanser olmasıdır. En korkutucu yanı ise genç kadınlarda görülmesi, rutin kontroller yapılmadığında, erken tanı konulmadığında çok hızlı ilerlemesi ve genç ölümlere sebebiyet vermesidir. Kadınlarda rahim ağzı kanseri ölüm nedenleri arasında; Dünya'da 2. Türkiye'de ise 9. sırada yer almaktadır.

Dünya'nın birçok bölgesinde en yaygın görülen jinekolojik kanser türü rahim ağzı kanseridir. Türkiye'de 1 yılda 1464 kişiye rahim ağzı kanseri teşhisi konulmaktadır. Üstelik bunların yaklaşık 720'sinin ölümle sonuçlanması olasıdır. Bu rakamlar her ne kadar korkutucu olsa da bizler için bir uyarı niteliği taşımaktadır. Tam da bu yüzden gerekli önlemler alınmalı ve erken tanı ile bu rakamlar minimum düzeye indirilmelidir.