İlaçlı rahim filmi gebelik şansını arttırıyor!

İster hiçbir olumsuzluk bulunmasın ve normal yolla gebe kalmaya çalışılsın, ister aşılama, isterse tüp bebek tedavisi uygulanacak olsun, her durumda rahim filmi çektirmek gebelik şansını direk veya dolaylı olarak arttırır. İlaçlı rahim filmi (HSG) tüplerde veya rahim boşluğunda gebeliği engelleyen veya embriyonun gelişimini olumsuz etkileyen faktörlerin bulunup bulunmadığını araştırmak için kullanılan röntgen tanı yöntemidir. Ancak çok iyi bildiğimiz kanıtlanmış gerçek; rahim filmi çekiminden sonraki 4 ay içinde gebe kalma şansının arttığıdır. Pek çok hastamız rahim filmi çektiğimiz ay veya takip eden birkaç ay içinde gebe kalmaktadır. Rahim filmi çekimi sırasında kullanılan ilaç, tüpleri yıkamakta, yumurta ile spermin buluşmasını, embriyonun rahim içine taşınmasını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca ilacın rahim iç yüzeyine mekanik ve kimyasal etkisinin endometrium denen rahim iç örtüsünü uyardığı ve embriyonun tutunabilmesi olasılığını arttırdığı ileri sürülmektedir.

TÜPLER TIKALIYSA...

Rahim filmi çekiminde eğer tüplerden birisinde sıvı birikmesi saptanırsa, bu durum açık olan tüpten gebe kalabilme sansını yok edebildiği gibi aşılama ve hatta tüp bebek tedavisini de başarısız kılabilir. Tüpte sıvı birikmesi en iyi rahim filmi ile saptanabilir. Tüpleri değerlendirmek konusunda ne MR ne de ultrasonografi, rahim filminin yerini tutamaz. Bu nedenle gerek aşılama gerekse tüp bebek tedavisi öncesinde mutlaka rahim filmi çekilmelidir. İlaçlı rahim filmi ile varsa olumsuz durumlar saptanıp embriyo transferinden önce bu olumsuzluklar tedavi edilir. Böylece para ve zaman kayıplarının önüne geçilmiş, dolaylı olarak da olsa gebelik sansı arttırılmış olur. Eğer tüplerin ikisi de gerçekten tıkalıysa normal yolla gebe kalabilmek mümkün olmadığı gibi aşılama da nafiledir. Tüpleri tıkalı olan kadına tüp bebek dışındaki tüm yöntemler para ve daha önemlisi zaman kaybettirir.

İLAÇLI RAHİM FİLMİ...

Tüp bebek tedavisinden önce tüplerin ikisinin de tıkalı olduğunu bilmek yeterli bir bilgi değildir. Çünkü tıkanıklığın yaklaşık 11-12 santimetre uzunluktaki tüpün hangi noktasında olduğu önemlidir. Tıkanıklık noktası rahimden ne kadar uzaksa, tüp bebek başarı oranı o kadar düşer. Tıkanıklık tüpün ortasında veya daha uzağındaysa bu durum embriyo transferinden önce halledilmesi gereken bir problemdir. Görüldüğü gibi, her şey normal ise ilaçlı rahim filmi gebelik şansını arttırmaktadır. Eğer bir problem söz konusuysa ilaçlı rahim filmi sayesinde problem net olarak saptanır. Problemin vakitlice saptanıp tedavi edilmesi yine gebelik şansını arttıracaktır. Sonuç olarak; ilaçlı rahim filmi, her durumda, gebelik şansını doğrudan veya dolaylı yoldan arttırmaktadır.