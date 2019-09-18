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ve hareketsiz yaşam, pıhtı atması riskini arttırıyor

Sigara kullanıyor, alkol tüketiyor ve hareketsiz bir yaşam sürüyorsanız çok ciddi sağlık problemlerine karşı ilk adaylardan birisiniz demektir. Özellikle de beyin damarlarının tıkanmasıyla meydana gelen pıhtı atmasında olduğu gibi risk gurubunun ilk sıralarında yer alıyorsunuz. Bu durumu değiştirmenin sanıldığından daha kolay olduğunu söyleyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Ali Rıza Cenal, pıhtı atmasıyla ilgili önemli bilgiler veriyor

Giriş Tarihi: 18.9.2019 16:35 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 16:38
Obezite ve hareketsiz yaşam, pıhtı atması riskini arttırıyor

PIHTI ATMASI NEDİR?

Beyin damarlarının tıkanması ile yeteri miktarda kanın pompalanmaması, damarın beslendiği bölgede kanlanma yetersizliği ve buna bağlı olarak beyin fonksiyonlarının bozulması durumuna pıhtı atması denir.

Pıhtı atması oldukça ciddi bir hastalık olmakla birlikte erken teşhis edilmesiyle tedavi edilebilen bir sağlık problemidir. Ancak erken fark edilip zamanında müdahale edilmezse tıkandığı bölgeye göre çeşitli sorunlara sebebiyet verir. Örneğin; konuşma ve görme bozuklukları, kol ve bacaklarda morluk ve kızarıklıklar gibi…

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Obezite ve hareketsiz yaşam, pıhtı atması riskini arttırıyor
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