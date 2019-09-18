Obezite ve hareketsiz yaşam, pıhtı atması riskini arttırıyor

PIHTI ATMASI NEDİR?

Beyin damarlarının tıkanması ile yeteri miktarda kanın pompalanmaması, damarın beslendiği bölgede kanlanma yetersizliği ve buna bağlı olarak beyin fonksiyonlarının bozulması durumuna pıhtı atması denir.

Pıhtı atması oldukça ciddi bir hastalık olmakla birlikte erken teşhis edilmesiyle tedavi edilebilen bir sağlık problemidir. Ancak erken fark edilip zamanında müdahale edilmezse tıkandığı bölgeye göre çeşitli sorunlara sebebiyet verir. Örneğin; konuşma ve görme bozuklukları, kol ve bacaklarda morluk ve kızarıklıklar gibi…