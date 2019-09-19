20 Eylül "Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü" ilan edildi

Bu kapsamda 20 Eylül Cuma günü, Türkiye'nin yanı sıra Çekya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Macaristan, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, İsrail, İrlanda, İtalya, Kazakistan, Norveç, Polonya, Romanya, İsveç, İspanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletlerinin aralarında bulunduğu 24 ülkede, eş zamanlı etkinlikler yapılacak.

Tüm ülkelerde hasta ve hekimlerin yer aldığı sportif faaliyetler gerçekleştirilecek.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Kanser Teşkilatı (UICC) tarafından desteklenen etkinlikler kapsamında cuma günü 24 ülkede, "#gofor" etiketi ile sosyal medya kampanyası yürütülecek.

"FARKINDALIK YARATABİLMEK İÇİN DAHA ÇOK SESE İHTİYAÇ VAR"

Doç. Dr. Murat Gültekin, yazılı açıklamasında, bilimsel araştırmaların kadınların jinekolojik kanserler konusunda bilgi ve farkındalık seviyesinin yeterli olmadığını ortaya koyduğunu belirtti.

Gültekin, Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü ile jinekolojik kanserler konusunda farkındalığın artırılması, davranışsal ve iletişimsel sorunların belirlenmesi ve çözümlenmesinin amaçlandığını vurguladı.

Esra Ürkmez ise "Farkındalık yaratabilmek için daha çok sese ihtiyaç var. Biz, farkındalığın artırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

HASTALAR HEKİMLERİYLE MAÇ YAPACAK

Bu kapsamda basın toplantısı ve panellerin yanı sıra kanserle mücadele eden hastalar hekimleriyle voleybol maçı yapacak.

Etkinlik kapsamında, ENGAGe tarafından 10 Avrupa ülkesinde yapılan geniş katılımlı araştırmanın sonucu ile DSÖ'nün rahim ağzı kanserine yönelik çalışmasının detayları da açıklanacak.