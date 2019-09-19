Sonbahar Alerjisine dikkat! Mevsimsel alerji nedir? Sonbahar alerjisinden nasıl korunulur?

Mevsim alerjisi, özellikle mevsimlerin geçiş dönemlerinde kişilerde etkisini gösteren bir rahatsızlıktır. Sonbahar mevsiminde görülen rüzgarlar nedeniyle bitkilerdeki polenler havaya karışır ve soluma yoluyla kişinin alerjik reaksiyonlar göstermesine sebebiyet verir. Atakların çoğalmasını engellemek için yapılabilecek çeşitli tedavi yöntemleri ve uzman uyarıları bulunmaktadır. Peki, mevsim alerjisine ne iyi gelir? Sonbahar alerjisi nasıl geçer? Detaylar haberimizde…

SONBAHAR ALERJİSİ NEDİR?

Polenlerin havaya karışarak alerjik bünyeye sahip bireylerde mevsim alerjisine yol açtığı durumlardır. Bu tip durumlarda kişide sık sık hapşırık, burun tıkanıklığı, gözlerde kızarıklık meydana gelir. Aynı zamanlarda virüslere bağlı olarak gelişen soğuk algınlıklarına da dikkat etmek gerekir. Sonbahar mevsimindeki rüzgar bu tip virüslerin de hava yoluyla yayılabilmesine neden olur.

MEVSİM ALERJİSİNE NE İYİ GELİR?

Klimanızın temizliğini yaptırmak alerjiye iyi geliyor!

Gerekli temizliği yapılmadığı zaman alerji tetikleme özelliğine sahip olan klimalarınızın filtrelerini değiştirin ve alerjiye özel hava filtresi taktırın. Böylece kapalı hava partiküllerinin %90-95'ini ortadan kaldırabilirsiniz.

Alerjenleri evin dışında bırakmak alerjiyi önler

Eve girdiğinizde üzerinizdeki giysi, ayakkabı, saç ve cildinizin üzerindeki alerjenleri dışarıda bırakmak için mutlaka elbiselerinizi değiştirin ve duş alın. Ayakkabılarınızı kapıda bırakın ya da kapalı bir dolaba koyun.

Maske takın

Hastaysanız mutlaka maske takın. Maskeler polen ve diğer alerjenlerden korur.

Sağlıklı beslenmek

Her öğünde mutlaka en az bir taze meyve ve sebze tüketin. Üzüm, elma, portakal ve domates gibi alerji belirtilerini artıran gıdaları ise mümkün olduğunca dikkatli yiyin.

Burnunuzu sık sık temizleyin

Burnunuzu sık sık temizlemeniz nazal alerji belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabilir. Burun temizliğini mendil gibi kapalı bir engele sümkürerek değil, burun içine su çekerek çok fazla basınç uygulamadan diğer deliği kapatıp dışarıya burun içeriklerini boşaltabilirsiniz. Fazla zorlayarak veya kapalı bir engele mendil gibi sümkürmek burun içinde ödem, kanama ve kulaklarda tıkanmaya sebep olabilir.

Daha fazla sıvı tüketin!

Su başta olmak üzere mümkün olduğunca meyve suyu ve bitki çaylarını tüketin. Ekstra sıvı içme, burun içerisinde mukus üretimine yardımcı olur. Özellikle bitki çayları, et suyu çorba gibi sıcak sıvılar mukus üretimini artırarak rahatlamanızı sağlar.

Alerjenlere karşı doğru temizlik nasıl yapılır öğrenin

Evinizi temiz tutmanız alerjenlerden kaçınmanız için en iyi yollarından biridir. Ancak bu temizliği yaparken sert kimyasallar kullanmanız burun bölgesindeki tahriş ve alerji belirtilerini kötüleştirebilir. Sirke veya kabartma tozu gibi sıradan ev ürünleri ile temizlemeyi deneyin ve tuzak alerjenlere karşı hepa filtresi olan bir elektrikli süpürge kullanın. Alerjiniz şiddetlenirse temizlik konusunda başkasından yardım isteyin.

Çocuğunuz alerjik bünyeye sahipse dikkat!

Sonbahar, özellikle de alerjik çocuklar için zor bir dönem. Sonbaharla beraber bazı alerjenlerde dolayısıyla da alerjik bulgularda artış yaşanıyor. Ülkemizde sıklığı tam olarak bilinmemekle beraber özellikle Amerikan nezle otu poleni sonbaharda artış gösteriyor ve alerjik duyarlılığı olan kişilerde burun akıntısı, hapşırma, burun kaşıntısı, gözlerde kızarıklık gibi bulgulara neden olabiliyor. Bunun dışında özellikle mantar sporları nemli havalarda ve yağmurlu günlerde havada uzun süre kalabiliyor ve alerjik bulguların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Ev dışı ve ev içi küf mantarlarına alerjisi olan çocuklar bu durumdan daha fazla etkileniyor. Yine ev tozu alerjisi olan çocuklarda da alerjik bulgularda alevlenme görülebiliyor.