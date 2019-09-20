9 aylıkken yüzü yanan Firdevs'in hayali, vali ya da polis olmak

Şırnak'ta Firdevs Tatar'ın ailesiyle oturduğu ev, küçük kız henüz 9 aylıkken çıkan yangında kül oldu. 7 çocuklu ailenin beşinci çocuğu olan Firdevs'in yüzü ve vücudunun büyük bölümü yangında yandı. Çukurova Üniversitesi Hastanesi ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bugüne kadar yaklaşık 80 ameliyat olan Firdevs Tatar, gözlerinin daha iyi görebilmesi ve yüzünün normal görünüme kavuşabilmesi için geçirdiği operasyonların devam edeceğini söyledi.

15 YILDA 80 AMELİYAT

Bugüne kadar 80 ameliyat geçirdiğini ve şu anki durumuna şükrettiğini ifade eden Tatar, "Adana'da ve Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat oldum. Hayatımın tamamı hastanelerde, ameliyatlarla geçti. Fakat buna da şükrediyorum. Benim gibi olanlar var, daha ağır durumda olanlar var, hepsi nakil bekliyor. İnşallah onlara da bağış yapıp şifa olurlar. " dedi.

VALİ YA DA ÖZEL HAREKATÇI OLMAK İSTİYOR

En büyük hayalinin sağlığına kavuşup meslek sahibi olmak olduğunu ifade eden Firdevs Tatar, Prof. Dr. Ömer Özkan'ın tedavisi sonucu iyileşince okuyup vali ya da özel harekatçı olmak istediğini, onlar olmadığı takdirde hemşire, doktor olup hastalara yardım etmek istediğini söyledi.

Firdevs Tatar, yanlış bilinen bir konuya açıklık getirmek istediğini de belirterek, yüz nakli değil, deri nakli olacağını söyledi. Tatar, "Vücudumdan alınan derileri yüzüme nakledecekler. Şu anda omzumu şişiriyorlar. Oradan deriyi alıp yüzüme nakledecekler. İnşallah sağlığıma kavuşurum ve evimize gideriz. " diye konuştu.