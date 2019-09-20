Alzheimer hastalığından korunmanın 6 etkili yolu...

SAĞLIKLI BESLENİN

Yapılan çalışmalar; Akdeniz diyetiyle beslenmenin ön planda olduğu bazı Ege adalarında Alzheimer hastalığının görülme sıklığının şaşırtıcı derecede düşük olduğunu ortaya koyuyor. Diyet konusundaki genel öneriler bir yana, planlamanın bir diyetisyen kontrolünde ve kişiye özel olarak yapılması büyük öneme sahip. Bazı vitamin eksikliklerini de bu kapsamda değerlendirmek gerekiyor. Gereğinden fazla B12 vitamini, folik asit ve D vitamini gibi takviye ürünler kullanmak yerine sadece eksikliği varsa bu tip takviyelerin yapılması gerekiyor.

DÜZENLİ UYUYUN

Sağlıklı bir uyku amiloid adı verilen ve Alzheimer patolojisinde önemli bir yere sahip olan toksik özellikteki proteinin beyinden temizlenerek atılmasına katkıda bulunuyor. Uyku bozuklukları Alzheimer hastalığı için en önemli değiştirilebilir risk faktörleri arasında yer alıyor.

HOBİ EDİNİN

Hastalığa karşı, hobi edinmek ve sosyal etkinliklere katılmak da çok önemli. Müzik ve dans terapileri, doğaçlama tiyatro oyunları Alzheimer hastalığı için ilaç dışı tedavi yöntemleri arasında önemli bir yere sahip. Bu yöntemler beyin hücrelerini aktive etmelerinin yanı sıra birer sosyal etkinlik olarak stresle savaşmaya da katkıda bulunduğundan dolayı stresin beyin üzerindeki olumsuz etkilerini de önlüyor.

ZİHİNSEL AKTİVİTELERDE BULUNUN

Gelişmiş bir insan beyninde nöron adı verilen hücrelerin sayısında artış olmuyor ancak akademik eğitim, kitap okumak, dil öğrenmek, bulmaca çözmek gibi yoğun zihinsel aktiviteler nöronlar arasındaki sinaps denilen bağlantıların sayısını artırarak beynin daha efektif şekilde çalışmasını sağlıyor. Alzheimer hastalığına bağlı nöron hasarı olmaya başladığında sinaptik yoğunluğu daha yüksek olan hastalar bilişsel fonksiyonlarını daha uzun süre koruyorlar. Bu nedenle zihinsel aktivitelerde bulunmayı ihmal etmeyin.

FİZİKSEL EGZERSİZ YAPIN

Düzenli fiziksel egzersiz sırasında vücutta üretilen nörotrofik faktörler beyin üzerinde koruyucu etki gösteriyor ve beyin yaşlanmasını azaltıyor. Haftada en az 3 kez yapılan düzenli egzersiz Alzheimer hastalığı açısından koruyucu etkiye sahip olmasının yanında hastalığın ilerleme hızını da yavaşlatıyor. Egzersiz terapileri dünyadaki pek çok Alzheimer merkezinde bir nörorehabilitasyon yöntemi olarak hastalara sunuluyor.

RUTİN KONTROLÜ İHMAL ETMEYİN

Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Seçkin "Alzheimer hastalığından korunmak öncelikle hastalık hakkında farkındalık oluşturmayla başlar. Hastalığın erken dönemde tanınması için henüz belirtiler çok hafifken -hatta henüz hiçbir belirti yokken- rutin kontrolün bir parçası olarak bir nöroloji uzmanına danışılması gerekir" diyor. Belirtiler ortaya çıktıktan sonra ise hastalarda doğru tedaviyle fonksiyonel kapasiteyi ve yaşam kalitesini uzun süre korumak mümkün.