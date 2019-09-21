Ağız çevresinde kırışıklıklara neden olan 7 kötü alışkanlık

Dr. Özgür, ağız çevresinde kırışıklıklara neden olan 7 kötü alışkanlığı şu şekilde sıraladı:

Dudaklarda Kuruma: Doku hücrelerinin sağlığı dudaklara direk olarak yansır. Bu hücreler sağlıklı olduğunda dudaklar canlı, dolgun ve genç görünürler. Su, tüm vücutta olduğu gibi cilt ve dudaklar içinde çok önemlidir. Dudaklar susuz kaldığı zaman solgun, kuru, çatlak görünürler ve bazı enfeksiyonlara daha yatkın hale gelirler. Bu yüzden dudakları sürekli nemli tutmak oldukça önemlidir.

Güneşlenme: Güneş'in UV ışınlarına uzun süre maruz kalmak cilt için çok zararlıdır. Ayrıca cildin çok ince olduğu dudak yüzeylerinde hasarlanmalara ve ciddi sorunlara sebep olabilir. Dudaklara zarar gelmesini önlemek için yüksek faktörlü güneş korumasına sahip dudak balsamı kullanılmasını gerekiyor. Bu şekilde dudaklar nemli kalır ve ayrıca zararlı UV ışınlardan korunmuş olur.

Sigara: Sigara içmek vücudumuzdaki her şey için zararlı olduğu gibi erken yaşlanmaya katkıda bulunan serbest radikalleri üretir ve cildin pigmentasyonunu arttırarak daha koyulaşmasına neden olur. Sigara içerken tekrarlanan dudak büzme hareketleri dudaklarda kalıcı kırışıklıklara sebebiyet verir. Sigaradan vazgeçmek sadece genel sağlığımız için değil, ayrıca dudaklardaki yaşlanmanın etkilerinden korunmak için de ideal bir çözüm olacaktır.

"İçecekleri Bardaktan Tüketmemek: Birçok kadın rujlarının bardaklara bulaşmasını önlemek için veya nezaket amacıyla içeceklerini çoğunlukla pipet kullanarak tüketiyor. Oysa içeceklerin direk bardaktan tüketilmesinde fayda var çünkü pipetle içecek tüketirken tekrarlayan hareketler nedeniyle kırışıklıkların oluşması hızlanabilir.

Çiğnemek :Buradaki çiğnemek yemek yerken ki çiğnemek değil ! Günümüz koşullarında, şehir hayatında stresten uzak kalabilmek çok zordur. Pek çok insan stresten veya alışkanlıklarından dolayı hatta çoğu zaman farkında olmadan dudaklarını ısırır ve çiğner. Bunu bırakmak oldukça önemli çünkü sürekli uyaranlarla dudak mukozanızı bozabilirsiniz, dudak derinizi zedeleyip kanatabilirsiniz hatta enfeksiyonlara neden olabilirsiniz ve de kalıcı olabilecek yara izleri oluşturabilirsiniz.

Gülümsemek: Gülümsemek tabii ki çok güzel bir şeydir fakat yüz kaslarınızı gülümsemek için tekrar tekrar kullandığınızda, çok fazla mimik yaptığınızda dudaklarınızın yanlarında görünmeye başlayan çizgileri fark edeceksiniz. "Tabii ki gülümsemekten vazgeçmeyeceksiniz ancak güzellik rutininize cilt bakım seansları ekleyebilirsiniz."

Islık Çalmak: Pipet vasıtasıyla yudumlamaya benzer bir mekanizmayla, uzun süre ıslık çalmak ağız kenarındaki kırışık cilde katkıda bulunur.

Tabii ki anti-aging yöntemlerin hepsinde olduğu gibi bu sekiz kusurlu harekette de en güzel çözüm önlemdir. Bu hareketlere dikkat etmek ve kaçınmak gerekir. Ama yine de çözüm vardır. Dudak üstü ve altı "barkod çizgileri" veya "sigara çizgileri" dediğimiz bu kırışıklıklara toksinler ve mezoterapi yöntemleri uygulandığında çok verimli sonuçlar alınması mümkündür."