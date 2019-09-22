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Bu vücuttaki tüm zehri atıyor!

Bu tam bir şifa deposu! Kansere karşı faydalı olan öyle bir besin var ki, birçok hastalığa özellikle mide zehirlenmesine birebir. Çünkü söz konusu gıda insan vücudundaki zehri atabilen tek besin. Sadece vücuttaki zehri atmakla kalmıyor aynı zamanda protein zengini. İşte vücuttaki tüm zehri atan, faydaları saymakla bitmeyen, sofranızda muhakkak olması gereken o besin…

Giriş Tarihi: 20.9.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 22.9.2019 08:13
Bu besin vücuttaki tüm zehri atıyor!

Mevsimsel hastalıkların kapımızı çaldığı bugünlerde bolca tüketmemiz gerek bir olan tahinden ve tahinin faydalarından bahsetmek istiyoruz... Tahin E, C ve B vitaminleri açısından zengindir. Hücre yapısının bozulmasını engeller.

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Bu besin vücuttaki tüm zehri atıyor!
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