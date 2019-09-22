Hibiskus çayı faydaları nelerdir? Hibiskus çayı nasıl demlenir? İşte hibiskus çayı faydaları

Dünyanın her yerinde yetişebilen hibiskus; bamba çiçeği, gülhatmi, Mekke çiçeği gibi isimlerle de anılır. Çeşitli iklim koşullarında yetişmeye uygun olan hibiskus bitkisi gıda olarak tüketiminin yanı sıra iplik ve kumaş yapımında da kullanılır. İçeriğinde bolca C vitamini bulundurur. Genellikle çay şeklinde tüketilen hibiskus bitkisinin birçok faydası bulunur. Beyaz, kırmızı ve sarı gibi farklı renklerdeki gül benzeri çiçekleri sebebiyle dekoratif olarak dikimi de yaygındır. Peki hibiskus çayının faydaları nelerdir ve hibiskus çayı nasıl demlenir? İşte hibiskus çayı faydaları
Giriş Tarihi: 22.9.2019 12:11Güncelleme Tarihi: 22.9.2019 12:14
Hibiskus çayının tüketilmesi bazı kişilerde alerjilerin oluşmasına yol açabilir. Bunun için hatırlatalım, hibiskus çayını doktor önerisi olmadan tüketmeyin.