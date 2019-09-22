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Hibiskus faydaları nelerdir? nasıl demlenir? İşte

Dünyanın her yerinde yetişebilen hibiskus; bamba çiçeği, gülhatmi, Mekke çiçeği gibi isimlerle de anılır. Çeşitli iklim koşullarında yetişmeye uygun olan hibiskus bitkisi gıda olarak tüketiminin yanı sıra iplik ve kumaş yapımında da kullanılır. İçeriğinde bolca bulundurur. Genellikle çay şeklinde tüketilen hibiskus bitkisinin birçok faydası bulunur. Beyaz, kırmızı ve sarı gibi farklı renklerdeki gül benzeri çiçekleri sebebiyle dekoratif olarak dikimi de yaygındır. Peki hibiskus çayının faydaları nelerdir ve hibiskus nasıl demlenir? İşte

Giriş Tarihi: 22.9.2019 12:11 Güncelleme Tarihi: 22.9.2019 12:14
Hibiskus çayı faydaları nelerdir? Hibiskus çayı nasıl demlenir? İşte hibiskus çayı faydaları

Hibiskus çayının tüketilmesi bazı kişilerde alerjilerin oluşmasına yol açabilir. Bunun için hatırlatalım, hibiskus çayını doktor önerisi olmadan tüketmeyin.

HİBİSKUS ÇAYI FAYDALARI

  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Kan basıncını düşürür ve tansiyonu dengeler.
  • Birçok kanser türüne karşı vücudu korur.
  • Akciğeri temizler.
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Hibiskus çayı faydaları nelerdir? Hibiskus çayı nasıl demlenir? İşte hibiskus çayı faydaları
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