Portakalın faydaları nelerdir? Portakalın sağlığa inanılmaz yararları

Portakallar sadece bir atıştırma olarak değil, aynı zamanda çeşitli yemeklerde de kullanılarak tüketilebilir. Günümüzde portakal suyu sağlıklı bir kahvaltının ayrılmaz bir parçasıdır, bu nedenle güne sağlıklı bir başlangıç yapmanızı sağlar. Portakallar genellikle iki kategoride bulunurlar: tatlı ve ekşi. Birincisi en çok tüketilen türdür. Genellikle bir portakal, pürüzsüz bir şekilde dokulu bir kabuğa sahip olmalı, sert ve ağır olmalıdır. Bunlar, süngerimsi veya hafif olanlardan daha yüksek su içeriğine sahip olacaktır.

C vitamini

Portakallar, mükemmel bir C vitamini kaynağıdır. Bir portakal, C vitamini için günlük değerin yüzde 116.2'sini sunar. C vitamininin iyi bir şekilde alınması, zarar veren serbest radikallerden kurtulmaya yardımcı olduğu için kolon kanseri riskinin azalmasıyla ilişkilidir.

Sağlıklı bağışıklık sistemini destekler

Sağlıklı bir bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için de hayati önem taşıyan C Vitamini, soğuk algınlığı ve tekrarlayan kulak enfeksiyonlarının önlenmesi için iyidir.

Cilt hasarını önler

Portakaldaki antioksidanlar cildin yaşlanma belirtilerine neden olduğu bilinen serbest radikal hasarlarından korunmasına yardımcı olur. Günde bir portakal 50 yaşında bile genç görünmenize yardımcı olabilir!

Kan basıncını kontrol altında tutar

B6 Vitaminleri bakımından zengin olan portakallar, hemoglobin üretimini desteklemeye yardımcı olur ve ayrıca magnezyum varlığı nedeniyle kan basıncını kontrol altında tutar.

Kolesterolü düşürür

ABD ve Kanadalı araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Polimetoksile Flavonlar (PMF'ler) olarak adlandırılan narenciye kabukları içinde bulunan bir bileşik sınıfı, kolesterolü, bazı yan etkileri olmayan reçeteli ilaçlardan daha etkili biçimde azaltma potansiyeline sahiptir.