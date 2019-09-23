Üzüm hücreleri yeniliyor kansere karşı koruyor

Yetiştiriciliği binlerce yıl öncesine dayanan üzüm Anadolu, Yakın Doğu ve Avrupa'da ekimi yapılan en eski meyvelerden biridir. Dünya genelinden 20'den fazla üzüm çeşidi bulunmaktadır. Üzüm meyvesi, asma yaprağı ve çekirdeğiyle yüksek besleyici ve zengin antioksidan içeriğine sahiptir. Yüksek antioksidan içeriği sayesinde diyabet, kanser, hücre yaşlanması ve kalp hastalığı gibi hastalıklara iyi gelmekte, bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olmaktadır.

ÜZÜM KALP SAĞLIĞINI KORUYOR

Meyve ve sebzelere, kırmızı ve mor rengini veren antosiyaninler daha fazla sayıda antioksidan içermektedir. Kırmızı ve mor üzümde bu meyveler arasında yer alır. Antosiyaninden zengin gıdalar;

-Kalp hastalıklarına karşı koruyucudur,

-Serbest radikallerle savaşarak yaşlanmayı geciktirir,

-Kanserden korunmaya yardımcıdır,

-Göz sağlığı için önemli olduğunu yapılan son çalışmalar ortaya koymaktadır. Üzüm, çekirdeğiyle tüketildiğinde daha faydalıdır

RESVERATROL GÖZ SAĞLIĞINA İYİ GELİYOR

Kırmızı-mor renkli üzümlerde daha çok bulunan resveratrolün yüksek antioksidan kapasitesinden ötürü birçok hastalığa faydası bulunmaktadır. Resveratrol kemik, kalp, damar ve karaciğer sağlığını korumaktadır. Aynı zamanda yaşlanma etkilerini geciktirerek sağlıklı yaş almayı desteklemektedir. Yapılan bir araştırma üzüm yemenin, göz sağlığının korunmasına yardımcı olabildiğini göstermektedir.

RESREVATROLÜN KANSERİ ENGELLEYİCİ ÖZELLİĞİ BULUNUYOR

Özellikle kanser ve resveratrol arasındaki ilişkiyi araştıran pek çok bilimsel yayın bulunmaktadır. Bu yayınlar kırmızı üzüm çekirdeği özütü ve resveratrolün değişik kanser hücre dizilerinde sitotoksik etki gösterdiğini ortaya koymaktadır. Sitotostik etki; hücreye toksik şekilde etki edip hücreyi öldüren ya da fonksiyonunu durduran maddelerdir. Ancak özellikle vücuttaki bir inflamasyonla mücadele ederken, destek olarak resveratrolu daha çok almak adına fazla kırmızı üzüm yemek ya da üzüm suyu içmek şekeri de arttıracağı için, antioksidan özelliğinden daha çok yararlanmak isteyenler, üzüm çekirdeği özütü tüketebilirler.

ŞEKER HASTALARI KONTROLLÜ TÜKETMELİ

Üzümün olgunlaşmamış haline koruk denmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirici ve cilt hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır. Koruk suyu özellikle Ege bölgesinde yemeklere ekşi tat vermek için kullanılır. Üzümün kurutulmuş formu ise yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini destekler. Üzüm konusunda bir önemli nokta ise içeriğindeki fruktoz oranı yüksek bir meyve olduğu için şeker hastalığı olanlar veya gut rahatsızlığı olanların kontrollü bir şekilde, doğru miktar ve doğru zamanda tüketmeye özen göstermeleri gerekmektedir.