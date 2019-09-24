Saçların bakım zamanı geldi

BUGÜN NELER OLDU

Yaz mevsiminde güneş ışınları havuz, klor ve denizden yıpranan saçlar alarm vermeye başladı. Bu dönemde şehir hayatına dönüş ile birlikte sosyal hayat, boya ve fönler de başladı. Saç Sağlığı ve Saç Ekimi Uzmanı Songül Alcı, sonbaharda saçlarımızı korumanın püf noktalarını anlattı…Günlük stres, hormonal nedenler, kan sorunları, diyetler, kullanılan kimyasallar, aşırı fön, hormonal sorunlar, doğum, iş ve sosyal hayat, evlilik stresi derken erkek ve kadın saç kaybetmeye başlıyor. Kaybettikten sonra eski saçlara kavuşmak özellikle kadınlarda çok zor. Erkekler saç ektiriyor ancak kadınların ektiremediği durumlar çok daha fazla.Saçı doğal ve kötü kullanım nedenli yıpranma ve dökülmelerden korumak gerekir. Yukarıda saydığım birçok nedeni ortadan kaldırabiliyorsak, günlük hayatımızda da yapabileceğimiz küçük bakım tüyoları ile daha güzel, hacimli, canlı saçlara sahip olabiliriz.Önce bir kuaföre gidip saçlarınızı uçlarından aldırın. Sağlıklı saç ayda bir santim uzar. Ayda bir uçlarından aldırmak, saçınızı uzatan bir eylemdir.Bol su içmek, saçlı deriye ve saça nem verir.Protein açısından yeterli beslenin. Et, süt, yumurta gibi hayvansal gıdaların ve bazı vitaminlerin saça etkisi oldukça fazladır.E vitamini, saç köklerinde oksijen alımının daha iyi olmasını ve saç derisindeki kan dolaşımının hızlanmasını sağlar.A vitamini, yeni çıkan saçların büyümesini artırmakta yararlıdır.Birçok kişinin sorunu olup çareler aradığı saç dökülmesini önlemek için B6 vitamini çok önemlidir.Biotin, saçımızın yapısında bulunan keratin üretimini artırır ve saçı güçlendirir.B vitaminlerinin tümü saçı güçlendiren, dökülmelere karşı koruyan vitaminlerdir.Şampuan, krem ya da saç taramayı kolaylaştırıcı spreyler nem verici olmalıdır. Aktardan ya da kuaförünüzden alacağınız bakım kürleriyle haftada 2-3 kez saçınıza maske yapabilirsiniz.Zeytinyağı, Hint yağı, susam yağı, çam terebentin maskeleri ya da aktarlarda hazır karışımlar hafta iki kez uygulanabilir.Moda diye saçınıza yapılmaması gereken işlemleri size söylense bile yaptırmayın.Saçlarınızı çok sıcak su yerine ılık su ile yıkayın.Saçınız çok kuruysa haftada 2-3 kez saç maskesi uygulayın.Her gün saçınıza şampuan yapmayın. Gerekli ise bir gün şampuan yapın, bir gün sadece durulayın.Çok yüksek ısı veren makineleri saçınıza çok yaklaştırmayın.Mutlaka saç cinsinize göre şampuan ve krem kullanın.Sanin, papatya suyu gibi işlemlerden uzak durun; saçınızı kurutacaktır.Yanlış kimyasal işlemlerden kaçının.Saçlarınızı çok sık gergin bağlamayın ki saç köklerine zarar vermeyin.