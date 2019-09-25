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Dikkat! Diş kaybına sebep oluyor

Diş Hekimi Zafer Kazak, fırçalar arasında virüs ve bakteri geçişi olmaması için farklı kişilere ait diş fırçalarının birbirleri ile temas etmemesi gerektiğini belirterek gribal enfeksiyonlardan sonra diş fırçasının yenilenmesi gerektiğini söyledi.

İHA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 11:02
Dikkat! Diş kaybına sebep oluyor

Dr. Zafer Kazak, "Fırçanızı fırçalamalar arasında kapalı kapta saklamayın. Kapalı ortamda nemli diş fırçasının kılları üzerinde bakteriler oluşur. Diş fırçası kıllarının yıpranması kontrol edilerek en fazla 3 ayda bir değiştirilmeli.

Fırçanıza karşıdan ve yandan baktığınızda fırça kıllarında açılma görüyorsanız fırçanızı değiştirme vaktiniz gelmiştir. Bazı fırçalar, üzerine entegre edilmiş olan indikatörlü fırça kılları ile kullanım süresi dolan diş fırçalarında renk değiştirerek kullanıcıyı uyarıyor" diye konuştu.

Diş eti çekilmesinin, yanlış diş macunu ve fırçası kullanımı, asitli gıdaların sık kullanımı gibi nedenlerle oluştuğunu belirten Dr. Zafer Kazak, "Diş hassasiyetlerinde hassasiyet giderici diş macunları kullanılabilir. Diş eti hastalığına sahip bireyler diş etine yönelik diş macunlarını kullanabilir" şeklinde konuştu.

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Dikkat! Diş kaybına sebep oluyor
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