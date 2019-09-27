Çörek otu ve yağının faydaları nelerdir? Şifa deposu çörek otu ile ilgili bilinmesi gereken her şey!

İlk zamanlardan bu yana her türlü hastalığı tedavi etmek amacıyla kullanılan çörek otu günümüzde de hala şifacı bitki olarak bilinir. Tarih boyunca önemli kişiler tarafından kullanılan ve sonucu uzun süre boyunca görülen çörek otunu büyüklerimizin eskiden kalan gelenekleri ile de kullanıyoruz. Çörek otunun sağlığa yararının ilk savunucularından olan tıbbın babası Hipokrat, bu otu karaciğeri güçlendirmenin yanı sıra akrep ve yılan sokmaları, cilt yaraları, enfeksiyon ve soğuk algınlığını tedavi etmek için kullanmış.

ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI

Yıllar sonra İbni Sina da çörek otunun yorgunluk ve uyuşukluğu önlediğinden, metabolizmayı hızlandırdığından bahsetmiş. Kleopatra da doğal saflık ve güzelliğe kavuşmak için kullanmış. Anavatanı Asya'nın güneybatısı olsa da çörek otu günümüzde Hindistan, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye gibi birçok ülkede yetiştirilmekte ve sıklıkla kullanılmakta. Büyüklerimizin 'ölüm dışında her derde deva' diye andıkları çörek otunun öksürük, baş ağrısı, sindirim sistemi rahatsızlıkları, astım, romatizma, bağışıklık kaybının neden olduğu hastalıklar ve kanser tedavisinde etkin olduğu bilinmekte. Emziren anneler tarafından da anne sütünü artırmak, bu hassas dönemde vücudun dirençli olmasını sağlamak ve lohusalık depresyonunu önlemek için kullanılıyor. Bu bilinen sağlık yararlarının ötesinde özellikle son yıllarda çörek otu ile ilgili yapılan bilimsel çalışmaların sayısı arttı ve kan şekeri ile kan yağları üzerinde oluşturduğu olumlu etkiler kanıtlandı. Bu etkilerle de birçok kronik hastalığı önlemeye yardımcı olabilmekte.

ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI

YAĞ ASİDİ DENGESİ



Çörek otunda bulunan, sağlıklı doymamış yağ asitleri olan omega 3 ve omega 6'lar mükemmel bir dengeye sahip. Bu denge sayesinde prostaglandin E1 adı verilen yağ bileşenleri üretilir. Bu bileşen bağışıklık sistemini güçlendirir, kan damarlarını genişleterek yüksek tansiyonu önler, bronşları açarak alerjiyi engeller. Bunun yanında kilo vermekte ciddi güçlük çeken insülin direncine sahip bireyler ve hipotiroid hastalarında kilo kaybını sağlamak için birebirdir. Çünkü prostaglandin E1, tiroid hormon salınımını artırarak metabolizmayı ateşler.

KALBİ KORUR



Çörek otu kolesterol ve tansiyonun yükselmesini engelleyici etkisiyle damarlardaki kan akışını hızlandırır ve kalbi korur. Yapılan bilimsel çalışmalar çörek otunun yapısındaki uçucu yağda bulunan temel bileşenlerin kötü huylu LDL kolesterolü ve toplam kolesterolü düşürücü, iyi kolesterol olan HDL'yi artırıcı etkisini desteklemektedir. Bunu safrayla kolesterol atımını artırarak veya kolesterolün üretimini baskılayarak sağladığı düşünülmektedir. 12 hafta süren bir çalışmada günde 2 gram çörek otu tüketiminin hem toplam kolesterolü hem de LDL kolesterolü düşürdüğü kanıtlanmıştır.

TAPTAZE BİR CİLT



Çörek otu protein ve su içeriği ile cildin kurumasını önleyerek gün boyunca nemli kalmasını sağlar. Bu sayede cilt parlak ve canlı bir görünüme kavuşur. Cildin yapısında bulunan protein yapının daha aktif çalışmasını sağlayarak akne ve sivilce oluşumunu önler, ciltte oluşan yaraların, sedef, dermatit gibi deri hastalıklarının hızla iyileşmesini sağlar.

KARACİĞER DOSTU



Toksinler, ilaçlar, kimyasallar gibi vücuda dışarıdan alınan yabancı maddelerin uzaklaştırıldığı organ karaciğerdir. Çörek otu aktif bileşenleriyle karaciğerde hasar oluşturan maddelerin girmesini önler ve buradaki toksik madde oluşumunu engeller.

KANSERE KARŞI ETKİLİ



Çörek otu özellikle deri, akciğer, meme, pankreas ve kolon kanserlerine karşı etkili olabilir. Bu etkiyi hücrelerin antioksidan kapasitelerini artırıp tümör hücrelerinin büyümesini engelleyerek sağladığı düşünülmektedir. Bir çalışmada da en agresif beyin tümörlerinden biri olan gliablastoma hücreleri ile savaşmada çörek otunun etkili olabileceği belirtilmiştir.

AKTİF BİR BEYİN



Çörek otunda timohidrokinon bileşeni, enzimatik reaksiyonlar yoluyla beyinde sinir iletiminde görevli bir nörotransmitter olan asetilkolin aktivitesini artırır. Özellikle konsantrasyonu zor sağlayan bireylerde kolay odaklanmayı sağlar ve hafızayı güçlendirir. Alzeihmer, Parkinson gibi sinir sistemi hastalıklarına karşı koruyucu özellik gösterir.

HIZLI KİLO KAYBI



Çörek otu vücutta stres oluşturarak hasara yol açan serbest radikal moleküllerine karşı antioksidan sistemi harekete geçirir. Bunu sağlayan en özel bileşeni timokinon olsa da bunun yanında vücuttaki yabancı maddeleri yok eden moleküller olan karvakrol ve flavonoller de antioksidan kapasite oluşumuna katkı sağlar. Çörek otunun pankreasın insülin üreten hücreleri olan beta hücrelerinde radikallerin oluşturduğu stresi azaltarak insülin direncini önlediği ve hızlı kilo kaybını desteklediği yönünde de bir çalışma bulunmaktadır.

ÇÖREK OTU YAĞININ FAYDALARI

*Mide bulantısı ve mide ağrıları için bire birdir.

*Kalbi korur.

*Kansere karşı koruma sağlar.

*Sinüzite iyi gelir.

*Saçların yapısını korur ve saçların kolay, sağlıklı uzamasına yardım eder.

*Saç dökülmesini önler, saçların erken beyazlamasını engeller.

*Sinir, stres depresyon ve gerginlikten uzaklaştırır.

*Diyabet diğer bir adıyla şeker hastalığı için de faydalıdır.

*Kan damarı duvarlarının esnekliğini arttırmaya yardımcı olur.

*Kronik yorgunluğa iyi gelir.

*Safra kesesi taş oluşumu ve böbrek taş oluşumuna karşı etkilidir.

*Dolaşım sistemine yarar sağlar.

*Cinsel gücü arttırıcı etkisi vardır.

*Ateş düşürmeye yardım eder.

*Amfizem rahatsızlığına karşı kullanılabilir.

*Kan basıncını ve yüksek tansiyon yani hipertansiyonu düşürür.

*Kolesterolü düşürücü etkisi de vardır. Kolesterolü dengeler.

*Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnç sağlar.

*Diş ağrılarını geçirmeye yardım eder.

*Gebelikten sonra emzirme dönemini arttırır, doğum yağmış annelerde süt artışı sağlar.

*Eklem ağrıları, artrit ve romatizmaya iyi gelir.

*Uykusuzluk çekiyorsanız şifayı çörek otu yağında bulabilirsiniz.

*Kas ağrıları için bir çay bardağı çörek otu yağı ile masaj yapabilirsiniz.

*A, B, ve C vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, potasyum, magnezyum ve çinko gibi değerli bileşenleri içerir.

*Yaraları iyileştirici özelliği vardır.

*Baş ağrısına iyi gelerek baş ağrısını geçirir.

*Bağırsak kurtlarını düşürücü etki yapar. Bağırsak parazitlerini geçirir.

*Sindirim sistemini rahatlatır. Gaz giderici özelliği vardır.

*Kabızlığı gidermeye yardım eder.

*Dizanteriye karşı fayda sağlar.

*Hemoroid yani basur için de iyileştirici özelliği vardır.

*Burun tıkanıklığını giderir.

*Astım yada alerjik reaksiyonları olan kişilere de fayda sağlar.

*Bronşit ve öksürüğe iyi gelir. Özellikle kış hastalıkları olan nezle, grip için etkilidir.

NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Yeni başlayanlar, 2 hafta boyunca günlük 3 kez bir çay kaşığı; sonrasında günde 1 veya 2 kez 1 çay kaşığı olarak öneriliyor. Ayrıca kapsül formunda da alınabilir. 2 kapsül, bir çay kaşığı miktarına eşittir.

Soğuk pres şeklinde üretilen, koruyucu ve katkı maddesi olmayan ve karışım yağ içermeyen çörek otu yağı tercih edilmelidir. Açıldıktan sonra buzdolabında saklayın. Bazı çörek otu yağları çiçek yağıyla karıştırılıp satılmaktadır. Sağlık açısından bu tür ürünlerin yararı yoktur. Kalitesinden emin olunmayan ürünler kullanılmamalıdır.

ZARARLARI NELERDİR?

Çörek otu, ağız yoluyla az miktarlarda alındığında genellikle çoğu insan için güvenlidir ve zarar verici değildir. Yani, yiyeceklerin ve ekmek gibi hamur işlerinin içerisinde baharat şeklinde kullanılan çörek otunun bir zararı yoktur. Çörek otu özü ve yağı ise kısa vadeli tıbbi kullanımlarda güvenlidir. Ancak, uzun süre kullanıldıklarında güvenli olup olmadıkları hakkında hala yeterli bilgi yoktur. Öte yandan çörek otu, alerjik kaşıntılara neden olabilmektedir.