Anne babanızın yediklerini yiyin

REFLÜ

BUGÜN NELER OLDU

Mevsim geçişlerinde duygu durumumuzda değişiklikler olduğu gibi şişkinlik ve hazımsızlık gibi sorunlar da ortaya çıkabiliyor. Medistate Kavacık Hastanesi Genel Cerrahi ve Obezite Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Emin Ersoy, sonbaharda artan mide-bağırsak hastalıkları ile ilgili sorularımızı yanıtladı...Mevsim geçişlerinde midede yanma, şişkinlik ve hazımsızlık gibi bazı şikayetler ortaya çıkar. Bunların altında üç şey yatabilir. Biri, her mevsim geçişinde insanların duygu durumları değişir. İlkbaharda içlerini coşku kaplarken, sonbahar ve kışa doğru hüzün çöker. Bu duygu durumu, beyinde bulunan bir sinirin, mide-bağırsak sistemini olumsuz etkilemesi ve birtakım değişikliklere neden olması halidir. İkincisi; gastrit, ülser gibi şikayetlerin mevsim geçişlerinde artması veya azalmasıdır. Üçüncü faktör ise mevsimine göre tüketilen gıdalardır. Yaza, bahara doğru yeşil yapraklı sebzelerin tüketimi artar ve mide-bağırsak sistemi bu gıdalardan etkilenir.Sonbaharda bağırsaklara geçen hüznü azaltmak için spor yapılabilir. Egzersiz ve yürüyüş yaparak mutluluk hormonu seviyemizi artırabiliriz. Ayrıca her türlü gazlı içecekten, kızartma türü yiyeceklerden, acı ve ekşiden, kahveden uzak durmalıyız. Özellikle de sigara ve alkolden kaçınmalıyız. Bunlar mide asidini artırdığı için şişkinliğe yol açabilir.Evet, açık çayın metabolizmaya hiçbir zararı yok. Çok açık olduktan sonra günde 10 bardağa kadar içebilirsiniz. Tüm çay tipleri içilebilir. Yazın gazlı içecekler yerine ayran tüketebilirsiniz. Bir şişe suyun içine elma ve limon dilimleri ekleyip içebilirsiniz. Bol bol su tüketebilirsiniz.Ailemiz küçük bir yerde yaşıyorsa, onların göndereceği temel gıdaları pişirebiliriz. Yoğurdu evde mayalayabiliriz. En iyi probiyotik kaynağı olan turşuyu evde yapabiliriz. Marketlerin abur cubur bölümlerinden uzak durmalıyız. Doğal ve organik denen pek çok gıdanın gerçekten öyle olduğuna inanmıyorum, fiyatları farklı sadece. Konserve ve hazır gıdalardan uzak duralım, doğal ve dengeli beslenelim, kilo almayalım.Bu etlerin içinde bulunan ve E ile başlayan zararlı koruyucular, kanserojendir. Patates kızartmasıyla yediğimiz ketçap ve çeşitli soslar, reflüyü artırır. Anne-babamızın tükettiği besinleri tüketmemiz gerekiyor.Kesinlikle... Stres, yemek borusuile mide kapağı arasındaki boşluğugevşetir. Bu kapak gevşediğinde mideiçindeki gıdalar yemek borusuna doğrukaçar. Ayda birkaç kere gelişen budurumu hastalıktan saymıyoruz amaher gün göğüs duvarının altında yanma,ağıza acı-ekşi su gelmesi, hazımsızlık vekazıntı gibi şikayetleriniz varsa, bunlarreflüden kaynaklanıyor olabilir. Mutlakabir doktora gitmekte fayda var. Bazenreflü, mide fıtığıyla da görülebilir. Özelliklegenç hastalarda daha sık rastlanırçünkü anatomik bir bozukluk ya da yetersizlikolabilir. Bu bozukluklar, reflüile mide fıtığını tetikleyebilir. Tedavisi,yediğimiz gıdalara dikkat etmek vestresten uzaklaşmaktır.